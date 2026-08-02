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Mejores momentos | Capítulo 4

¿Hay algo especial entre Nico y Lola? Él intuye que la inspectora oculta algo

El inspector de policía intenta sacarle información a su compañera en una conversación en la que se nota que se entienden con la mirada.

Ágata y Lola

¿Hay algo especial entre Nico y Lola? Él intuye que la inspectora oculta algo

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Patri Bea
Patri Bea
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Lola está preparando la documentación para que Ágata pueda colaborar con ellos bajo su responsabilidad y, por precaución, no quiere compartir con nadie del equipo que la joven entra dentro del espectro autista.

A Nico le extraña ver a Lola tan tarde en comisaría y no puede evitar preguntarle qué es lo que está haciendo. Ella intenta inventarse una excusa, pero los dos se entienden con la mirada y enseguida se da cuenta de que es inútil mentir.

“No te lo puedo decir”, le explica Lola a su amigo. Nico lo entiende perfectamente y le recuerda que puede hablar con él de cualquier cosa: “Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy”.

En la conversación, se puede intuir que los dos se entienden muy bien y que existe mucha complicidad entre ellos. ¿Sentirán alguno de los dos algo más que una amistad por el otro?

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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