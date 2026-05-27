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Crisis en el PSOE

Toni Bolaño: "Hay depresión y acojone en el PSOE y algo hay que hacer"

El periodista Toni Bolaño cree que el PSOE tiene que hacer un movimiento porque está "al borde del precipicio" y ya no vale la trinchera de "nos atacan porque somos de izquierdas".

La UCO entra en Ferraz.

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Laura Simón
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El periodista Toni Bolaño habla con Espejo Público después de que haya trascendido que la UCO ha entrado en las sede del PSOE en Ferraz. En un primer momento la información que trascendió fue que el operativo se trataba de un registro pero según ha confirmado Antena 3 Noticias esta intervención se produce en el marco del 'caso SEPI' en el que Leire Díaz y Sánchez Cerdán están investigados por el cobro de comisiones ilegales. Por lo que este operativo no está relacionado con la causa de 'Plus Ultra' en la que está implicado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni con la financiación ilegal que también sobrevuela al partido.

Para Bolaño no tiene importancia que se hable de un registro o requerimiento porque sea una cosa o la otra "la imagen que se está dando del partido es demoledora". Se pregunta el comunicador cómo se va a poder preservar al PSOE. "O se hace algún movimiento o la izquierda va a dar un paso adelante estando a la altura del precipicio".

"Esta es una situación de colapso total"

Define la del PSOE com una "situación de colapso total". "La legislatura ha colapsado, el Gobierno está con las manos atadas y la oposición es incapaz de armar una mayoría". Considera que hay que hacer un movimiento y espera que el presidente del Gobierno en su comparecencia no se limite a decir que todo va bien.

Usa los términos de "depresión, acojone, desesperación y desmoralización" para definir lo que está viviendo el PSOE tras la imputación de Zapatero en el marco del escándalo 'Plus Ultra'. "Algo hay que hacer no es una cuestión de defender los puestos. Ahora no está de moda ser de izquierdas pero para eso hay que dar la cara. La trinchera de: "Nos atacan porque somos de izquierdas ya no sirve". Reconoce además que en en el auto que imputa a Zapatero "hay muchas cosas que no cuadran".

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