¿Por qué solo había 55 agentes en Ceuta?, responde el representante de la AUGC: "No es una situación sobrevenida, tememos un problema de orden público”

Casi 50.000 personas han cruzado de manera irregular la frontera de Ceuta en los últimos días, según las primeras estimaciones. El censo de la ciudad autónoma son poco más de 80.000 personas, por lo que esta entrada supone un incremento de más de un 50% de la población.

Durante las últimas horas, las calles de Ceuta se han llenado de inmigrantes que deambulan sin rumbo, mientras gran parte de los ceutíes permanecen en sus casas. El equipo de 'Espejo Público' está sobre el terreno y hemos contado en directo cómo amanece una nueva jornada marcada por el caos.

Una de las críticas más repetidas entre los ceutíes es la falta de agentes desplegados sobre el terreno. Hemos hablado con Rachid Sbihi, portavoz en Ceuta de la AUGC, la asociación mayoritaria de Guardias Civiles. El portavoz ha denunciado que "la situación es caótica" y se ha "acentuado en las últimas 24 horas".

"Es una situación sin precedentes"

Sbihi ha querido recordar la anterior gran crisis migratoria de Ceuta, destacando la diferencia en cifras (en mayo de 2021 entraron alrededor de 10.000 personas). "Esta situación coincide con el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esas devoluciones por vía marítima y episodios que nos recuerdan a la crisis migratoria de mayo del 21, pero desde la Asociación Unificada nos atrevemos a decir que las cifras son muy elevadas con respecto a aquellos trágicos episodios".

La periodista Rocío Luque también estuvo en Ceuta en 2021 y ha recordado que entonces "la situación estaba muchísimo más controlada. No había tanta gente por la calle y todo estaba más controlado. Es una situación sin precedentes".

"Hay una incertidumbre normal en la ciudadanía"

"Es un drama migratorio. Nosotros nos sumamos públicamente a esa petición del gobierno de la ciudad de decretar la emergencia nacional. Es una situación caótica con una incertidumbre y una inquietud normal en la ciudadanía. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están partiendo el alma intentando controlar esta situación", ha dicho el portavoz.

¿Es suficiente el dispositivo de seguridad?

"Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil llevamos años solicitando un incremento de recursos humanos y materiales", decía Sbihi, que rechazaba que la situación sea sobrevenida, y critica la falta de previsión de la Abogacía del Estado, o el Ministerio del Interior, advirtiendo de una posible evolución muy negativa de la situación en Ceuta: "Esta avalancha humana es de consecuencias imprevisibles".

"Nos tememos que esto genere un problema de orden público"

"Yo cuando he salido de casa esta mañana, están todas las calles, las plazas, los barrios durmiendo a la intemperie. Muchos establecimientos por precaución han bajado sus persianas. Nos tememos que todo esto va a generar un problema de orden público", alertaba Rachid Sbihi.

Por último, el portavoz ha querido destacar que Ceuta no cuenta con los servicios suficientes para cubrir las necesidades de las personas que han llegado. "Yo entiendo el idioma y los estoy escuchando que tienen que hacer sus necesidades y tienen que comer, como es normal. Es una tragedia humanitaria no comparable a la del mayo del 21, que ya de por sí fue de mucha envergadura", ha concluido.

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