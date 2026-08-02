Kiko Rivera, todo sobre su recuperación tras sufrir un ictus y su indignación porque "Hablen de mí o inventen cosas"

Segundo ictus de Kiko Rivera después de cuatro años

Kiko Rivera ha atravesado una de las etapas más complicadas de su vida. El cantante, que ya sufrió un ictus en 2022, sufría un nuevo ictus durante este mes de julio que le obligaba a ingresar en el hospital de Sevilla. Lo hizo público a través de un comunicado en sus redes sociales donde reconocía que esta vez había sido "un poco más fuerte" que el anterior.

Fueron unos días complicados y por fin, la semana pasada recibió el alta médica. Durante su estancia en el hospital fue su pareja, Lola García, quien le acompañó en todo momento, y por otro lado, su madre, Isabel Pantoja, no dudó en apoyar a su hijo y cuidar de sus nietas hasta que todo volviese a la normalidad.

Lola García y Kiko Rivera más unidos que nunca

Algo que Kiko ha tenido muy presente y ha querido presumir en redes sociales. Ha publicado una fotografía junto a ella con la canción que él mismo escribió para Lola dejando muy claro en el pie de foto que "Has estado cuando simplemente necesitaba sentir que no estaba solo" justificando que "Eso no se puede fingir".

Ha encontrado en novia un apoyo durante todo su proceso en su complicado momento de salud por eso lo valora "Eres la mujer de mi vida", confiesa. "Te doy lo que tu me das a mi" y "Te quiero y te necesito" ha sido la respuesta de Lola para el DJ.

Una evolución muy favorable en la salud de Kiko Rivera

El pasado 29 de julio, Kiko volvió a actualizar a sus seguidores sobre el estado de su salud. Lo primero que dejó claro fue que "La recuperación va de escándalo" y que se encontraba de maravilla. El artista ha asegurado que la mejor rehabilitación ha sido su familia y la desconexión.

"Dios me debe querer mucho porque, después de dos ictus con tan solo 42 años, todavía quiere que siga aquí" ha escrito el DJ para celebrar la segunda oportunidad que le ha dado la vida y por la que está muy agradecido.

También ha querido mostrar su frustración ante los supuestos bulos e invenciones de algunas personas, alegando que será él quien diga como está sin que haya filtraciones. "Me parece increíble el bullying al que estamos sometidos, incluso una semana después de hbaer sufrido un ictus" asegura, para justificar el malestar que le ha causado que digan que su novia es quien le ha escrito los textos.

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