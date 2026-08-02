Laura Moure, a punto de dar a luz, comparte con sus seguidores una foto de su embarazo

Han pasado más de cuatro meses desde que Laura Moure compartiera públicamente la noticia de su embarazo, presentando así a "la pequeña Zoe" al mundo. Al hacerlo, reveló que agosto sería el mes en el que la "tendría en sus brazos", dejando claras las ganas que tenía de que llegara el verano.

Ahora, ya en agosto, la presentadora ha actualizado su estado. Lo ha hecho con una foto en Instagram, a modo de historia. En ella, se evidencia que efectivamente le falta muy poco para dar a luz.

Laura Moure en Instagram | instagram.com/laumou

No ha añadido texto alguno a la publicación, haciendo honor a aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Una instantánea previa al hermoso momento que está a punto de vivir.

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