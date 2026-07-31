Toni Cantó denuncia la actuación del Gobierno frente a la crisis migratoria: "Llevamos mucho tiempo probando la política de la zanahoria y no la del palo"

La crisis migratoria en Ceuta continúa generando un intenso debate sobre la respuesta que debe dar España. Durante su intervención, Toni Cantó ha defendido endurecer la política hacia Marruecos y ha criticado la gestión del Gobierno.

"Llevamos mucho tiempo probando la política de la zanahoria y no la del palo", afirma, antes de asegurar que "este tipo de ataques que nos están haciendo deben tener consecuencias". En ese sentido, plantea medidas de presión económica sobre el país vecino: "El 80 o el 85 % de las exportaciones que hace Marruecos al resto de Europa pasan por nuestro territorio. Podemos bloquearlo, podemos poner aranceles... Lo que no podemos hacer es seguir sin hacer nada". También ha criticado que España continúe destinando ayudas a Marruecos.

"Ya son delincuentes"

Durante el debate, el colaborador ha sostenido que las personas que han entrado de forma irregular "ya son delincuentes" por haber accedido ilegalmente al país, una afirmación que expuso como su opinión. Además, rechaza que la migración responda exclusivamente a motivos económicos y señaló que Marruecos "es uno de los países más ricos de África" y que está invirtiendo miles de millones de euros en infraestructuras para el próximo Mundial de fútbol.

En otro momento del programa ha preguntado al inspector jefe de la Policía Serafín Giraldo si existe algún mecanismo para el retorno voluntario de quienes quisieran regresar a Marruecos. El experto ha respondido que sí y ha confirmado que algunas personas ya han emprendido el regreso, aunque no sean muchas.

"Se les debe prohibir la entrada de por vida"

Por último, Cantó le ha planteado al inspector la posibilidad de que todas las personas que hayan entrado irregularmente sean identificadas y que se les prohíba la entrada en España en el futuro. "Se les debe prohibir de por vida la entrada a nuestro país a estos personajes que se están comportando de esa manera con nosotros", ha impuesto.

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