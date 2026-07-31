Un detenido por llevar cerca de 173.000 psicotrópicos en un vehículo desde Almería rumbo a Marruecos

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Almería a una persona por un posible delito contra la salud pública al intervenir 172.718 comprimidos de medicamentos psicotrópicos y sujetos a prescripción médica, que se ocultaban en un doble fondo de fabricación artesanal dentro de un turismo que tenía la intención de embarcar hacia Nador, Marruecos.

Según un comunicado de la Comandancia de Almería, la detención se llevó a cabo el pasado 25 de julio, durante los servicios permanentes de resguardo fiscal y control de fronteras realizados por agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras. El comportamiento sospechoso del conductor y diversas anomalías en la parte posterior de la carrocería dieron lugar a una inspección técnica más exhaustiva en las dependencias de la Guardia Civil del recinto portuario.

Al no facilitar el conductor la apertura del compartimento bajo el maletero, los agentes decidieron desmontar parte de la estructura. En su interior se encontraron 114.060 comprimidos de clonazepam (Rivotril) de 2mg, 33.920 comprimidos de alprazolam (Trankimazin) de 2mg y 24.738 comprimidos de pregabalina (Lyrica) de 300mg. Todos los fármacos no presentaban además sus envases originales, distribuidos en blísteres y sin documentación de trazabilidad.

El clonazepam y el alprazolam, además de necesitar receta médica, son consideradas sustancias psicotrópicas (Lista IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971), sometidos a control específico por su posibilidad de abuso. Estos medicamentos, junto con moduladores neuronales como la pregabalina, son utilizados habitualmente para la elaboración de "karkubi", una droga muy popular en el norte de África, conocida también como la "droga de los pobres", que deriva en graves riesgos para la salud.

La Guardia Civil ha recordado que el consumo de estos fármacos fuera de control médico, además de su compra o distribución ilícita, puede respaldar a los mercados ilegales, por lo que recomienda obtener medicamentos exclusivamente en farmacias y denunciar cualquier sospecha a través del 062, 112 o la aplicación Alertcops.