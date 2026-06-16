La Mesa del Congreso no admitirá la enmienda de Junts que pide a Sánchez un adelanto electoral

Junts ha registrado una enmienda a una moción impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados con la que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "disolver las Cortes Generales y convocar elecciones" ante la "debilidad" del Ejecutivo.

Según señalan fuentes de la formación liderada por Carles Puigdemont, la enmienda insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa. Además, Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP, incluida en el orden del día de este martes pero que podría debatirse el miércoles o el jueves.

En concreto, Junts ha señalado que la situación es de "extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno". Además, afea su "incapacidad de salir de la situación de bloqueo en el que se encuentra" después de que este partido decidiese "romper las relaciones" con el PSOE y Sumar por sus "incumplimientos".

Al conocerse el paso dado por Junts, fuentes de Génova lo han calificado como "importante", y han señalado que si sale adelante su moción con la enmienda incorporada, supondría que la Cámara le diría a Sánchez que ya no cuenta con la confianza con la que fue investido. Para el PP, seguir en el poder sería hacerlo en contra del criterio del Congreso. Además, fuentes del PP no han confirmado aún si aceptarán la enmienda de Junts.

La Mesa del Congreso no admite las enmiendas de PP y Junts para pedir elecciones

Pese a la presentación de las enmiendas, la Mesa del Congreso no va a admitirlas. Tal y como han confirmado fuentes parlamentarias, las van a rechazar porque la prerrogativa para la convocatoria de comicios corresponde en exclusiva al jefe del Ejecutivo.

Vox afirma que hay que "echar al Gobierno" tras la petición de adelanto electoral de Junts

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado que lo que hay que hacer es "echar al Gobierno, sin más". Así lo ha declarado tras conocer la enmienda registrada por Junts a una moción del PP para que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adelantar las elecciones.

Además, ha detallado que "este Gobierno tiene que dimitir, lo que pasa que eso sería demasiada dignidad para un Gobierno que ha convertido al Estado en una macrocloaca". Al ser preguntada sobre si votarán a favor de esta enmienda, ha dicho que no puede pronunciarse aún al respecto porque acababa de enterarse y no le había dado tiempo a leerla.

Rufián dice al Gobierno que "aguantar para nada es tontería"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo que el hecho de que el Gobierno "aguante" le puede parecer "bien", pero quiso saber "para qué", apuntando que "aguantar para nada es tontería" y manifestó que la gente "merece una izquierda que no de vergüenza". Sobre la decisión de Junts de presentar una enmienda a una moción impulsada por el PP, ha preguntado "para qué quiere aguantar" el Ejecutivo: "Si es para aprovechar el tiempo o si es para aguantar y decir que los otros son peores".

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