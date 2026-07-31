"O comen los de Ceuta o comen los de fuera”: el angustioso testimonio de una vecina ante el caos en sus calles

El periodista Javi Fuente se encuentra en pleno corazón de Ceuta. A su alrededor, calles que habitualmente concentran la actividad comercial de la ciudad aparecen afectadas por la situación. El reportero insiste: "No está en la frontera, sino en el centro de Ceuta".

Según explica, muchos vecinos permanecen en sus viviendas y algunos establecimientos han cerrado sus puertas mientras decenas de personas llegadas a la ciudad recorren las calles en busca de necesidades básicas como comida, agua, baños o una tarjeta SIM para poder comunicarse.

La situación de presión sobre los recursos de acogida de Ceuta ya ha sido reconocida oficialmente por la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, que han hablado de una situación de emergencia y de una presión extraordinaria sobre los recursos existentes.

”Un trabajo que no nos dan ni a nosotros”

Fuente habla con un vecino de toda la vida de Ceuta, que observa con preocupación lo que está ocurriendo. “Ya ves tú cómo vamos a acoger al doble de la ciudad”, lamenta. El hombre recuerda que la población de Ceuta ronda las 80.000 personas y cuestiona cómo podría absorber la ciudad una llegada de semejante magnitud.

También pone el foco en la situación laboral de los propios ceutíes: “Nosotros no tenemos ni oportunidades de trabajo. ¿Ellos vienen a qué? ¿A buscar un trabajo que no se nos da ni a nosotros mismos?”.

Una reflexión que refleja el malestar de algunos residentes ante la presión que soporta la ciudad.

La prioridad: comida, agua y una tarjeta SIM

Javi Fuente continúa recorriendo las calles y muestra otra de las necesidades que se han convertido en prioritarias para quienes acaban de llegar: conseguir una tarjeta SIM para poder comunicarse. La concentración de personas en uno de estos establecimientos ha obligado a la Policía a intervenir y cerrar el local para evitar nuevas aglomeraciones, según relata el reportero desde Ceuta.

Mientras tanto, los vecinos aseguran que también empiezan a escasear algunos productos básicos.

“Lo estamos viviendo con mucho miedo, horror, pavor”

Otra vecina relata ante las cámaras cómo está viviendo estos momentos. “Lo estamos viviendo muy mal, con mucho miedo, horror, pavor”, asegura. La mujer cuestiona qué puede ocurrir si la situación se prolonga y las necesidades básicas aumentan. Habla de la falta de agua y determinados alimentos y se pregunta cómo podrán abastecerse los propios residentes si los recursos no son suficientes para todos. “¿Qué hacemos?”, plantea.

“Que declaren la emergencia nacional ya”

La vecina reclama una respuesta inmediata de las autoridades y pide que se declare la emergencia nacional. “Ahora están paseando. ¿Cómo se les ocurra otra cosa, qué?”, se pregunta. Su preocupación se centra especialmente en lo que pueda suceder si las necesidades básicas de quienes han llegado aumentan durante las próximas horas.

Ceuta es una ciudad acostumbrada a vivir pegada a una frontera que ahora siente que la emergencia ha llegado hasta sus propias calles.

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