Muere Franco Baresi, leyenda del AC Milan y uno de los mejores defensores de la historia, a los 66 años

El mudo del fútbol despide este viernes a uno de los mejores defensas de su historia. Franchino Baresi, conocido popularmente como Franco Baresi, ha fallecido a los 66 años. La trsite noticia de la muerte del eterno capitán del AC Milan ha sido confirmada a primera hora de este viernes 31 de julio por el club rossonero.

"La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia", lamentaba el AC Milan.

El eterno capitán del mejor AC Milan de la historia

Franco Baresi, nacido en Travagliato, Brescia, el 8 de mayo de 1960, está considerado como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol y fue el capitán de un histórico AC Milan, ganando tres veces la Copa de Europa (1989, 1990 y 1994), seis Series A, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Con el club rossonero, Franco Baresi jugó 714 partidos durante 20 años y se convirtió en un leyenda del club italiano y del fútbol mundial. Con la selección italiana logró ser campeón del mundo en 1982 y fue subcampeón en el Mundial de 1994.

El año pasado, el AC Milan, donde ejerció como vicepresidente honorario, comunicó que se había sometido a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar y que un especialista en cáncer le había recetado un tratamiento de recuperación. En febrero, Baresi fue uno de los portadores de la antorcha olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, apareciendo junto al exdefensor del Inter de Milán y de la selección italiana Giuseppe Bergomi, su antiguo rival en el campo.

Baresi es considerado un icono del AC Milan, habiendo pasado toda su carrera de 20 años en el club, ganando seis títulos de la Serie A y tres Copas de Europa, capitaneando al legendario equipo durante 15 temporadas antes de retirarse en 1997.

Al final de su carrera como jugador, el AC Milan retiró su camiseta número seis, convirtiéndolo en el primer jugador en la historia del club en recibir ese honor. En una época dominada por defensores físicos, Baresi se destacó por su lectura del juego, redefiniendo el papel de líbero al combinar autoridad defensiva con la capacidad de iniciar ataques desde atrás. Franco Baresi lideró una histórica línea defensiva del AC Milan junto a Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti, ayudando a perfeccionar la línea defensiva alta y la trampa del fuera de juego que sustentó la racha de 58 partidos invictos en la Serie A y le valió al equipo el apodo de 'Gli Invincibili' (Los Invencibles).

Campeón del mundo en 1982 y subcampeón en el Mundial de 1994

Franci Baresi formó parte de la selección italiana que ganó la Copa del Mundo de 1982 y capitaneó al equipo en la final del Mundial 1994, que terminó en una ajustada derrota en la tanda de penales frente a Brasil, siendo Baresi uno de los jugadores que no logró marcar. El mítico defensor jugó los 120 minutos completos apenas 25 días después de una operación de rodilla.

Su lealtad al AC Milan se consolidó temprano en su carrera, ya que se quedó en el club durante dos descensos a la Serie B a principios de los años 80 y ayudó a llevarlos de vuelta a la máxima categoría en ambas ocasiones.

Baresi fue la piedra angular de las defensas de AC Milan e Italia durante casi dos décadas, capitaneando al club de la Serie A durante el periodo más exitoso de su historia y acumulando 81 apariciones con la selección nacional.