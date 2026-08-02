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'Mirando a Cuenca', la balada romántica con la que David y Agus pretenden promover la cultura manchega

David y Agus han llegado a Atrapa un millón con las cosas muy claras: apostar por la cultura en Castilla-La Mancha. Así, pretenden levantar un proyecto musical en su tierra natal del que, por el momento, ya han compuesto la balada romántica Mirando a Cuenca'.

David y Agus revelan su proyecto de musical manchego: “Hay una balada que se llama ‘Mirando a Cuenca’”

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Borja Tamayo
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David y Agus, durante su presentación al entrar a concursar en Atrapa un millón, han dejado claro que de convencionales tienen más bien poco. El primero, un economista con una librería. El segundo, un ingeniero industrial dedicado a la música. Un contraste entre lo académico y lo profesional que viene de familia, ya que ambos son hijos de un agricultor que pasó a dedicarse a la escultura.

Así, la sangre artística corre por las venas de los dos hermanos. Tanto como para destinar el dinero que puedan ganar en el programa a un fin cultural en su Albacete natal.

"Queremos hacer un musical manchego con muchos toques de humor", ha revelado David. El presentador, consciente de que "no va a ser Don Quijote", se ha interesado por el proyecto.

Hasta la fecha, no hay nada definido. Sin embargo, el propio David ha confesado que ya tienen una balada romántica escrita para esta obra: 'Mirando a Cuenca'.

¿Conseguirán recaudar lo suficiente? Por el momento, dale play al vídeo de arriba para conocer más sobre este curioso proyecto.

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