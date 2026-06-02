La moción de Censura que propone Feijóo no convence a Carlos Alsina: "Se está haciendo un Sánchez"

El periodista Carlos Alsina ha explicado que la tal llamada moción de censura 'instrumental' no existe como tal, sino que la Constitución única y exclusivamente comprende un tipo de esa herramienta política.

"Esto de 'le investimos pero solo para que convoque elecciones' es un invento", decía el presentador y director del programa 'Más de Uno' de la radio Onda Cero, que añadía que el autor de esa "creación" fue precisamente Pedro Sánchez en el año 2018.

"No existe ninguna fórmula constitucional" enmarcada en los términos que plantea ahora Alberto Núñez Feijóo.

Muchas incógnitas y pocas certezas

Alsina subraya que el presidente del PP haya interpelado al PNV y a Junts para unirse a la moción, dado que también les une el deseo de que se celebren unas elecciones generales más pronto que tarde; y sin embargo no haya especificado los términos de la misma. Como por ejemplo quién será el candidato a la Presidencia del Gobierno.

Respecto a un presunto Gobierno entrante sin presencia de Vox, Alsina dice lo siguiente: "¡Claro! Si nos ponemos así, en un 'Gobierno instrumental' no hace falta que esté nadie. Con que haya uno, o una, elegido por el Parlamento para convocar elecciones, es suficiente. En ese sentido digo que Feijóo se está haciendo un Sánchez".

Los planos de las convicciones y de las estrategias

La conclusión de Carlos Alsina ante el la de momento tan hipotética como mediática moción de Censura es contundente: "Si cree (Feijóo) que la situación es tan grave como para presentar una moción de censura, usted la tiene que presentar aunque la pierda, ¡aunque la pierda! (...) ¿Le conviene no presentarla?".

Algo distinto sería el escenario más conveniente para el Partido Popular. Por ello Alsina especulaba con que la moción esté enmarcada de las tácticas y estrategias electorales partidistas. Insinuaría Alsina que la presente situación de bloqueo y falta de apoyos de unos y otros, lleve a hacer campañas teatrales a los políticos, como opinaba Vicente Vallés: "Entiendo que Feijóo, estratégicamente, intente desgastar todo lo posible a los socios de Gobierno que han investido a Sánchez, haciendo ver que son ellos los que no dan un paso para que haya elecciones generales".

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