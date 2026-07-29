El trágico accidente de Valeria, en coma y arruinada en Australia: "No sabemos qué hacer y en el estado que está no puede viajar"

Hace unos meses que Valeria, tras acabar sus estudios de Biotecnología en Barcelona, se mudó a Australia para comenzar un nuevo trabajo, pero toda su aventura se vio truncada en un accidente de coche.

Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, Valeria perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana que le provocaron lesiones cerebrales severas. Desde entonces, La joven se encuentra ingresada, en coma, y sin presentar mejoría.

Al enterarse de la noticia, los padres, con lo puesto, zarparon inmediatamente a la otra punta del mundo para estar junto a su hija; pero, la situación se vuelve aún más dramática: Valeria no cuenta con seguro y la factura médica de su ingreso aumenta 3.500 dólares diarios, alcanzando actualmente los 100 mil dólares.

“Depende del respirador”

Su familia intenta por todos los medios traerla de nuevo a España, sin embargo, el frágil estado de Valeria, que depende de un respirador, dificulta su traslado. Montse Suárez, abogada, asegura: “El consulado español debería ayudaros y ofreceros asistencia”.

“Los amigos y la familia han creado un fondo de ayuda”

Su madre, Sandra, nos contaba hoy en Espejo Público que tienen aún decenas de trámites por delante, y que su desesperación crece cada día. Para sumarse a esta causa y aportar su “granito de arena”, toda la gente querida de Valeria se ha movilizado para poder ayudar a sus padres a pagar, no solo los gastos médicos, sino también los de repatriación, exponiendo en redes la dura situación de la joven y pidiendo la contribución de la gente.

Para conocer cómo se desenvuelve su repatriación aún habrá que esperar días, si no semanas, y en cuanto al estado de Valeria, confiar en su recuperación.

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