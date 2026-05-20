Toni Bolaño reconoce estar "jodido" después de leer el auto que imputa a Zapatero: "El juez Calama no es el juez Peinado"

El periodista Toni Bolaño habla con Espejo Público un día después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Se trata de la primera imputación de un presidente del Gobierno español. En este caso la imputación se enmarca en la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y parte del juez José Luis Calama.

Bolaño reconoce que se ha quedado "jodido" tras leer el informe pero aún mantiene la fe en la inocencia del expresidente del Gobierno socialista. "Están los que creen en la culpabilidad y en su inocencia", señala. Para Bolaños no es momento de pensar en el 'lawfare'. "El juez Calama no es el juez Peinado", matiza en referencia al magistrado Juan Carlos Peinado que impulsó la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

"En este auto me falta ver los mensajes de Zapatero"

Señala además el periodista que en este auto le faltan datos. Ve los mensajes de la trama pero no los de Zapatero. Considera que si a José Luis Rodríguez Zapatero se le acusa de tráfico de influencias hace falta saber exactamente con quién. "No vale decir que habló con Gobiernos".

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