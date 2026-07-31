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Muere Bismar Córdoba, futbolista colombiano de 33 años, a raíz de un cáncer

El futbolista colombiano militó en Bogotá, Leones, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.

Una imagen del futbolista Bismar Córdoba

Una imagen del futbolista Bismar Córdoba @cdtolima

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El exfutbolista colombiano Bismar Córdoba, que militó en Deportes Tolima y Once Caldas, ha muerto en el municipio de Apartadó a los 33 años de edad, tras padecer cáncer, informaron este jueves autoridades deportivas.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza los torneos profesionales del país, lamentó "profundamente el fallecimiento de Bismar Córdoba", a quien recordó por haberse formado en el Envigado y jugar en Bogotá, Leones, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Bismar Córdoba, exfutbolista del Fútbol Profesional Colombiano. Nacido en Turbo, Antioquia, Córdoba se formó en las divisiones menores de Envigado FC y desarrolló su carrera profesional en clubes como Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas", informa la División Mayor del Fútbol Colombiano en su página web.

"Su fallecimiento, a los 33 años, enluta a la familia del fútbol colombiano, que hoy recuerda a un deportista que enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó", añadió el organismo.

El Tolima, por su parte, se unió "al duelo por el fallecimiento de Bismar Córdoba", que militó en el club en las temporadas de 2017 y 2018. "Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados", afirmó el equipo de Ibagué.

El club Itagüi Leones FC también lamentó la trágica noticia de la muerte de Bismar Córdoba, uien jugó en el club en 2015 y 2016.

"La #familiaitagüíleonesfc lamenta el fallecimiento de Bismar Córdoba Marín, jugador que integró nuestra toldas durante la estadía en el Urabá Antioqueño en los años 2015 y 2016. A sus familiares y allegados nuestras condolencias", indica Itagüi Leones FC.

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