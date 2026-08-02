¿No sabe la edad de su hijo? Manel Fuentes alucina con Mariaje y Gaizka

Mariaje y Gaizka se han visto obligados a echar mano de la historia de la televisión en Atrapa un millón. ¿Fue antes el estreno de Los Simpson en Antena 3 o el primer telediario de Matías Prats? Ambas respuestas eran plausibles y les ha tocado dividir el dinero entre las dos trampillas.

Ahora bien, esta no ha sido la pregunta más sorprendente de la ronda. Mariaje, tratando de hacer cálculos sobre cuál podría ser la opción correcta, ha interrogado a su hijo: "¿Tú cuántos años tienes?".

Manel Fuentes no podía creer lo que acababa de escuchar. Acto seguido, la propia concursante ha reaccionado para darse a sí misma la respuesta: "Tienes 27 años", ha dicho entre risas.

Y es que los nervios en el plató y el dinero en juego pueden confundir a cualquiera. Pero... ¿Springfield lleva más tiempo en antena que el presentador de informativos? ¡Dale play al vídeo para descubrir la respuesta!

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