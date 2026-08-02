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Capítulo 97

"La gran señora dio la orden": la confesión de Sadik cambia el caso Aysen

Abidin consigue lo que parecía imposible. Cuando Sadik comprende que la gran señora no piensa protegerlo, rompe por fin su silencio y la señala como la verdadera responsable de la muerte de Aysen.

Una nueva vida

"La gran señora dio la orden": la confesión de Sadik cambia el caso Aysen

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Abidin ha tenido una nueva charla con Sadik. Lejos de amenazarlo, le ha ofrecido una salida. "Demuéstrame que me serás leal para que pueda salvarte", le ha dicho, dándole la oportunidad de contar toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde.

Al principio, Sadik se ha negado a hablar. Sin embargo, al comprender que la gran señora no iba a protegerlo y que su vida corría peligro, ha terminado derrumbándose. Su confesión ha dejado a Abidin en shock. Sadik ha reconocido que fue él quien contrató al enfermero que acabó con la vida de Aysen, pero también ha revelado que nunca actuó por iniciativa propia.

"La gran señora me lo pidió. Ella dio la orden de matar a Aysen", ha confesado, confirmando así que Ferit llevaba razón desde el principio. Cuando Abidin le ha explicado que debía repetir esa confesión ante el fiscal, Sadik ha vuelto a asustarse. Traicionar a la gran señora era algo que jamás había imaginado hacer. Pero el joven ha sido contundente: "Ya la has traicionado. Solo que ella todavía no lo sabe".

Tras salir de la celda, Abidin le ha enseñado el teléfono móvil que había escondido para grabar su confesión. Ahora, todo saldrá a la luz.

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