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Un divertido juego

Soraya Arnelas pone banda sonora a los alimentos de Joseba Arguiñano: “Me encanta”

La invitada se ha atrevido con un divertido juego junto al cocinero. Con una palabra que le salía en el canapé, Soraya ha tenido que cantar un tema en Cocina abierta de Joseba Arguiñano.

Soraya Arnelas pone banda sonora a los alimentos de Joseba Arguiñano: “Me encanta”

Soraya Arnelas pone banda sonora a los alimentos de Joseba Arguiñano: “Me encanta”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Soraya Arnelas ha elaborado una rica receta de ensalada de garbanzos con sandía junto a Joseba Arguiñano.

Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

¡La receta perfecta para combatir el calor! Ensalada de garbanzos con Sandía elaborada por Soraya y Joseba Arguiñano

La cantante ha participado en un divertido juego junto al cocinero en el que ha tenido que cantar canciones con los ingredientes que Joseba Arguiñano le iba dando en unos vasitos.

Desde el limón al bacalao en ‘Sarandonga’, no te pierdas las divertidas canciones que ha interpretado Soraya Arnelas en Cocina abierta con Joseba Arguiñano.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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Soraya Arnelas pone banda sonora a los alimentos de Joseba Arguiñano: “Me encanta”

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