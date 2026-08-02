Soraya Arnelas pone banda sonora a los alimentos de Joseba Arguiñano: “Me encanta”

Soraya Arnelas ha elaborado una rica receta de ensalada de garbanzos con sandía junto a Joseba Arguiñano.

La cantante ha participado en un divertido juego junto al cocinero en el que ha tenido que cantar canciones con los ingredientes que Joseba Arguiñano le iba dando en unos vasitos.

Desde el limón al bacalao en ‘Sarandonga’, no te pierdas las divertidas canciones que ha interpretado Soraya Arnelas en Cocina abierta con Joseba Arguiñano.

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