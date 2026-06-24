Crítica política
Susanna Griso compara a Patxi López con un "animador de público" por su discurso en el Congreso: "Cumple esa función"
El portavoz del POSE en el Congreso ha repasado distintos casos de corrupción del PP y arengado a la masa socialista desde la tribuna del hemiciclo. Susanna Griso ha hecho una valoración muy crítica del discurso Patxi López.
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En Espejo Público abordaban con ironía la crítica de Patxi López a la Justicia por ir supuestamente deprisa en las causas que implican al Partido Socialista y muy despacio en las tramas que involucran al Partido Popular. El periodista Javier Caraballo decía lo siguiente: "Si el Gobierno de Pedro Sánchez no hubiera empezado a robar tan rápido, no habría investigaciones tan rápidas, ni condenas tan rápidas".
A parte del ataque a la Justicia el portavoz del Partido Socialista en el Congreso cargaba duramente también contra el Partido Popular antes de dar paso a un final de intervención que sonaba a grito de aliento a una extenuada bancada; la cual respondía con vítores, levantándose de sus escaños y aplaudiendo efusivamente a Patxi López.
De político a animador de las masas
"Cómo es posible que se vea con semejante cinismo un vínculo político que es nauseabundo"
"¡Muy bien! Arengando...", reaccionaba el periodista Rubén Amón. Susanna Griso daba su opinión: "Sabéis los speakers que se ponen antes de los conciertos para que animen... Los animadores de público... Patxi López cumple esa función. Está levantando a las huestes socialistas que pueden estar deprimidas".
Amón iba mucho más allá en su crítica para destacar una incongruencia del que fuera secretario general del PSOE de Euskadi, precisamente por sus orígenes: "Quiero que Patxi, a parte de explicarme su relación con Sánchez y sus vaivenes, cómo justifica la relación del PSOE con Bildu. Cómo es posible que se vea con semejante cinismo un vínculo político que es nauseabundo".
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