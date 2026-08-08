El guiño de Álex O’ Dogherty a Karlos Arguiñano: “Yo me identifico mucho con vuestra familia”

Álex O’Dogherty ha entrado al programa con unas gafas muy peculiares en honor a los arranques que hace Karlos Arguiñano en su programa.

“Yo me identifico mucho con la familia Arguiñano, me gustan mucho las tonterías y chuminadas” ha confesado el actor ante su divertida entrada en el programa.

Sobre cómo se maneja en la cocina, el invitado ha asegurado que “hay que hacer cositas” y se ha puesto a disposición de Joseba Arguiñano para elaborar una rica Tortilla de pisto gratinada.

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