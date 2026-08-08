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“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

El concursante madrileño, además de hacer pleno en el ¿Dónde Están?, ha descubierto con qué famosos comparte signo zodiacal.

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier volvió a protagonizar uno de esos momentos inesperados en Pasapalabra que siguen permitiendo conocerle cada vez mejor. El concursante reveló cuál es su signo del zodiaco, aunque de una forma tan divertida que provocó las risas en el plató.

La anécdota se produjo en el ¿Dónde Están?, cuando Roberto Leal le dio a elegir entre Leo y Escorpio. “Lo mismo coincide con alguno vuestro”, comentó el presentador. Efectivamente, Javier tenía entre las opciones su signo zodiacal.

“Soy Escorpio”, confesó, añadiendo otro detalle: “Ascendente Escorpio también”. Estaba clara entonces su elección para la prueba, en la que se iba a encontrar con un panel repleto de famosos nacidos bajo el mismo signo. No obstante, dejó una perla inesperada cuando Roberto preguntó: “¿Entonces?”. “Un peligro público”, se autodefinió el madrileño. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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