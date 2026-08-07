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Mejores momentos | 7 de agosto

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David: “Auténticos genios que dais tanto ejemplo”

El actor, en el último programa de esta visita a Pasapalabra, ha asegurado que son un ejemplo de “cómo se puede saber tanto” siendo tan jóvenes.

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David: “Auténticos genios que dais tanto ejemplo”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Si David Fernández ha aportado su divertida locura a su visita a Pasapalabra, Antonio Albella ha puesto el punto más reflexivo y emotivo. El actor ha compartido la tristeza del resto de los invitados por tener que despedirse del programa, a la vez que ha dedicado unas emotivas palabras a Javier y a David, con el madrileño aun recuperando el aliento tras una Silla Azul muy exigente.

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Antonio ha descrito a ambos concursantes como “auténticos genios” y ha destacado que den “tanto ejemplo a tanta gente que desde casa está viendo el programa”. “Con vuestra juventud, se puede saber tanto y ser tan sabios”, les ha felicitado.

Tanto Javier como David han escuchado este mensaje con una evidente emoción. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!

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