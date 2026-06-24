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La conversación de dos albañiles sobre la corrupción de la clase política: "¿Qué les pasaría a ellos si robaran en su empresa?"

El periodista Javier Caraballo ha revelado una conversación entre varios trabajadores de la construcción que comentaban qué consecuencias legales tendrían si en su empresa se destaparan los casos de corrupción que salpican al PSOE.

Javier Caraballo, sobre la corrupción en el Gobierno.

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Laura Simón
Laura Simón
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'Espejo Público' analiza este miércoles la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso días después de que se conozcan las sentencias del Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'. Se trata de la primera comparecencia pública de Sánchez después de que su exnúmero 2, José Luis Ábalos, haya sido condenado a 24 años de cárcel.

El líder del PSOE ha manifestado que nunca tuvo conocimiento de ninguna de estas prácticas. "Jamás conocí ninguna de estas prácticas corruptas", ha señalado en el hemiciclo.

"Los albañiles se preguntaban qué les pasaría a ellos si fueran quienes robaban en su empresa"

El periodista Javier Caraballo ha apuntado que más allá de lo que digan los tribunales la sociedad se siente muy decepcionada con la clase política. Relataba que esta misma mañana, antes de llegara los estudios de 'Espejo Público' para acudir al programa, había escuchado la conversación entre varios albañiles.

"Es raro que se les escuche hablar de política, pero hoy lo hacían", destacaba. Estos trabajadores de la construcción comentaban sorprendidos que no entendían cómo con todos los escándalos que salpicaban al PSOE al líder del partido Pedro Sánchez "no le pasara nada".

Se preguntaban qué les pasaría e ellos si fueran quienes robaban en su empresa, o si hicieran mal las obras. Las consecuencias legales a las que se enfrentarían.

"La sentencia del Tribunal Supremo decía que la corrupción está carcomiendo el sistema democrático. El fiscal Salvador Viada decía en redes sociales que tenia la sensación de saqueo. Esa es la misma sensación que tiene mucha gente en España haga lo que haga Pedro Sánchez", añadía el periodista.

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