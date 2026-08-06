La obsesión que acabó en tragedia: la seguía, la espiaba y la esperó en el cuartel para asesinarla

Llanes vive horas de profundo dolor tras el asesinato de una agente de la Guardia Civil de 50 años, presuntamente a manos de su expareja, también guardia civil, en el cuartel de la localidad asturiana. El agresor, que había sido apartado del servicio por una condena por violencia de género, logró acceder al acuartelamiento armado con una pistola que, según la investigación, había sustraído previamente de la taquilla de un compañero en Zamora. Tras matar a la mujer, abrió fuego contra otros agentes durante su huida, fue abatido y falleció horas después mientras recibía asistencia sanitaria.

Un ataque planificado

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13:30 horas. Según las primeras investigaciones, el agresor consiguió acceder al garaje del cuartel y permaneció oculto durante un tiempo, moviéndose por distintas zonas del acuartelamiento hasta esperar la llegada de su expareja.

Cuando la agente llegó al garaje, el hombre le disparó mortalmente. Después intentó escapar y abrió fuego contra varios compañeros de la Guardia Civil que trataban de detenerlo. Un teniente resultó herido durante la intervención. Finalmente, otros agentes lograron abatir al agresor, que sufrió heridas de gravedad y falleció sobre las 15:30 horas en una UVI móvil. Varios guardias civiles tuvieron que ser atendidos tras el suceso debido al impacto físico y emocional de lo ocurrido.

Había sido condenado por violencia de género

El presunto agresor ya no estaba destinado en Llanes. Su último destino era la Comandancia de Zamora, donde llevaba nueve años. Apenas una semana antes había sido separado del servicio tras una sentencia por violencia de género, por lo que no disponía de su arma reglamentaria.

La víctima le había denunciado en 2019 y el hombre había sido condenado, llegando a tener una orden de alejamiento que, según se ha explicado, dejó de estar vigente en 2025 al no renovarse. Ambos se encontraban inmersos en un proceso de divorcio y mantenían conflictos relacionados con la custodia de sus tres hijos —un joven de 18 años y dos hijas gemelas de 14— y cuestiones patrimoniales.

La investigación apunta a que el agresor obtuvo el arma utilizada en el crimen tras forzar la taquilla de un compañero en la Comandancia de Zamora.

Dudas sobre la seguridad en los cuarteles

El inspector y experto en seguridad Serafín Giraldo ha señalado que uno de los aspectos que más llama la atención es la facilidad con la que el agresor pudo hacerse con un arma de fuego. "En muchas comisarías no hay armeros y solemos dejar las armas en unas taquillas; es fácil abrirlas. Si no tienes servicio hasta dentro de tres o cuatro días, ni siquiera te enteras de que te las han quitado", ha asegurado.

Un pueblo roto por el asesinato

La muerte de la guardia civil ha provocado una enorme conmoción en Llanes, donde era muy conocida y querida. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial y las banderas ondean a media asta. Vecinos, amigos y compañeros han improvisado un altar con velas y camisetas de equipos deportivos con el nombre de la agente, en homenaje a una mujer muy vinculada a la vida social y deportiva del municipio.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha mostrado el dolor de toda la localidad: "Es un día muy triste, estamos en shock. Se han decretado dos días de luto oficial para demostrar el dolor de todo un pueblo que está conmocionado ante un hecho dramático. Son hechos que golpean con demasiada frecuencia diferentes puntos de nuestra geografía y esperemos crecer como sociedad porque es una cosa que deja muy dañada a mucha gente. Esperemos estar a la altura para con sus hijos".

A mediodía se ha guardado un emotivo minuto de silencio en recuerdo de la víctima, durante el cual muchos de sus compañeros no pudieron contener las lágrimas.

"Era un pilar del club"

La agente también dedicaba gran parte de su tiempo al deporte base. Ángel, presidente del club de baloncesto en el que colaboraba, la ha definido como una persona "insustituible". "Llevaba las actividades extraescolares y todo lo relacionado con los críos. Todavía no damos crédito a la situación. Era todo pasión, con compromiso total para todo. Organizaba todo, implicación al cien por cien; era un pilar del club. Se nos va algo insustituible", ha lamentado.

También ha recordado el fuerte vínculo de sus hijos con la entidad deportiva: "Rubén lleva toda la vida en el club, era un crío sensacional. Sus hijas también estaban muy implicadas en el deporte. Sabíamos que estaba separada, pero no nos hablaba mucho de su vida personal. Jamás pensamos que pudiera pasar esto. Se llevaba bien con todo el mundo, era muy querida".

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los detalles de un crimen que vuelve a situar la violencia machista en el centro del debate y que ha conmocionado tanto al cuerpo como a todo el municipio de Llanes.

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