Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de agosto

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

El concursante ha provocado las risas al reutilizar una broma que el cómico usó con Roberto Leal al empezar esta visita.

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

¿Y si David tiene talento para dedicarse al humor? El concursante de Pasapalabra ha sorprendido con su nueva despedida a los invitados. Uno a uno, les ha agradecido los buenos momentos que han pasado juntos en los tres últimos programas. De Antonio Albella ha destacado el emotivo mensaje que le dedicó a ambos concursantes al comienzo de la tarde. “Me ha llegado mucho”, ha asegurado el barcelonés.

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David: “Auténticos genios que dais tanto ejemplo”

David también ha tenido unas bonitas palabras para las hermanas Loreto y Marta Valverde. Y el punto de humor inesperado lo ha añadido al referirse a su tocayo David Fernández. “Muchas gracias a Pasapalabra por hacerme conocer a uno de mis ídolos”, ha asegurado. Pero tenía preparado un troleo para él: “España está plagada de buenos cómicos, pero David es uno de los mejores 300”.

El comentario ha provocado las risas por la broma en sí y porque es la misma que el propio David Fernández había gastado a Roberto Leal dos programas atrás. “Soy David ‘el bueno’ robando chistes”, ha dicho el concursante. ¡Revive este momentazo al completo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El guiño de Álex O’ Dogherty a Karlos Arguiñano

El guiño de Álex O’ Dogherty a Karlos Arguiñano: “Yo me identifico mucho con vuestra familia”

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

Atrapa un millón

"Estáis en el programa perfecto": Esta noche, Atrapa un millón a las 22:00 horas

Nutriman
En directo

Nutriman: cómo elegir los mejores productos del mercado

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ
AlaZ | 7 de agosto

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ: ni su reacción evita otra derrota contra David

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!
Mejores momentos | 7 de agosto

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

El concursante ha provocado las risas al reutilizar una broma que el cómico usó con Roberto Leal al empezar esta visita.

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar
Mejores momentos | 7 de agosto

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

“Se está poniendo nervioso”, ha comentado el presentador tras cruzarse su mirada con la del concursante madrileño. ¡Sabe que le va a pedir una nueva actuación!

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David: “Auténticos genios que dais tanto ejemplo”

María dispara la tensión en Pasapalabra: una de las mejores rivales de Javier en la Silla Azul

María dispara la tensión en Pasapalabra: una de las mejores rivales de Javier en la Silla Azul

Geraldine

Geraldine Larrosa cuenta cómo pasó de ser cantante a vendedora de robots de cocina: "Tenemos que seguir trabajando"

Publicidad