Mejores momentos | 7 de agosto
La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!
El concursante ha provocado las risas al reutilizar una broma que el cómico usó con Roberto Leal al empezar esta visita.
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¿Y si David tiene talento para dedicarse al humor? El concursante de Pasapalabra ha sorprendido con su nueva despedida a los invitados. Uno a uno, les ha agradecido los buenos momentos que han pasado juntos en los tres últimos programas. De Antonio Albella ha destacado el emotivo mensaje que le dedicó a ambos concursantes al comienzo de la tarde. “Me ha llegado mucho”, ha asegurado el barcelonés.
David también ha tenido unas bonitas palabras para las hermanas Loreto y Marta Valverde. Y el punto de humor inesperado lo ha añadido al referirse a su tocayo David Fernández. “Muchas gracias a Pasapalabra por hacerme conocer a uno de mis ídolos”, ha asegurado. Pero tenía preparado un troleo para él: “España está plagada de buenos cómicos, pero David es uno de los mejores 300”.
El comentario ha provocado las risas por la broma en sí y porque es la misma que el propio David Fernández había gastado a Roberto Leal dos programas atrás. “Soy David ‘el bueno’ robando chistes”, ha dicho el concursante. ¡Revive este momentazo al completo en el vídeo!
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