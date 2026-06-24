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Caso Begoña Gómez

Controversia por la entrega del pasaporte de Begoña Gómez: "Es algo anómalo y hace que se ensombrezca todo lo demás"

Dos años después de su imputación, Begoña Gómez deberá entregar esta tarde su pasaporte en el juzgado: algo que ha dado pie a numerosas críticas al juez instructor del caso.

El juez Villegas en Espejo Público.

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Mercedes Piedra
Publicado:

El magistrado Juan Carlos Peinado impuso medidas cautelares a la mujer del presidente por riesgo de fuga, y exigió que hiciese entrega de su pasaporte este miércoles.

Desde el Ejecutivo consideran que "es un robo de derechos y garantías" y reprochan al juez el uso de medidas "innecesarias" por el único motivo de ser la mujer del presidente.

Esta medida cautelar también ha dividido al CGPJ entre los progresistas; en contra del juez peinado, y los conservadores; a favor de estas medidas. Tras un cónclave de poco más de una hora celebrado este mismo lunes, se ha acordado remitir a Conde el auto y que sea el propio juez Peinado quien "valore si las expresiones contenidas en el mismo, en el que sugiere que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada, pudieran ser constitutivas de una falta grave de consideración".

El Gobierno sale en defensa de la mujer del presidente: "Ha sido un atropello desde el minuto uno"

La nueva estrategia del Gobierno para limpiar, como buenamente pueden, sus heridas, es acusar al poder Judicial de "abusivo" y tachar públicamente la acusación a Begoña Gómez de "persecución".

Entre la dividida opinión del CGPJ, el juez Villegas tiene claro su posicionamiento alegando que la retirada del pasaporte "es algo que se hace a diario", además, alega que no es tan traumático para la mujer del presidente como podrían pintar algunos dirigentes socialistas ya que: "si lo necesita para un viaje concreto puede pedir la autorización al juez y que se lo permita para un caso particular".

Asegura además, que el no hubiese tomado esas medidas cautelares si fuese el instructor del caso Begoña.

"El auto del juez Peinado recoge hechos bastante serios"

El exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, por su parte, considera que es una medida "anómala", sin embargo, alega que hay que respetar la decisión del juez Peinado y no subestimar la gravedad de la acusación. Considera además que perjudica mediáticamente al caso porque: "Esta cuestión final de las medidas cautelares hace que se ensombrezca todo lo demás", algo que quitaría el foco de la presunta corrupción de la mujer del presidente para ponerlo en las decisiones del juez instructor.

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