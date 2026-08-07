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AlaZ | 7 de agosto

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ: ni su reacción evita otra derrota contra David

El concursante madrileño parece incapaz de salir de su mala racha, esta vez por un error tan tempranero como estrepitoso que ha terminado siendo definitivo en el desenlace.

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ: ni su reacción evita otra derrota contra David en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Una sola palabra ha marcado todo un duelo en AlaZ. Es lo que ocurre con algunos fallos tan tempraneros como estrepitosos como el que Javier ha cometido en este nuevo duelo contra David. Parece que su mala racha se alarga sin remedio y pese a sus méritos para evitarlo. Menos mal que él siempre pone una sonrisa hasta una actuación en La Pista si Roberto Leal se lo pide, en este programa retándole con ‘Bohemian Rhapsody’.

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El despiste ha llegado nada más comenzar la prueba. De hecho, Javier ha empezado con más segundos en este duelo. Sin embargo, en la B ha confundido “bimestral” y “bimensual”, pese a darse cuenta de inmediato, se ha llevado las manos a la cabeza y la letra se ha teñido de rojo. Después, el madrileño ha reaccionado de forma brillante, con buenas jugadas y siempre por delante de su rival en el marcador.

De poco le ha valido porque David ha estado sensacional y porque no ha tenido ningún tropiezo. Excepto por el error inicial, el duelo ha estado muy igualado, como demuestra el empate a 22 del momento del desenlace. Javier necesitaba un acierto más, pero no ha podido pelearlo. ¡Dale al play y revive este AlaZ!

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