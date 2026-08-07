María dispara la tensión en Pasapalabra: una de las mejores rivales de Javier en la Silla Azul

Javier ha vuelto a pasar por la Silla Azul. De hecho, haciendo una divertida autocrítica, ha reconocido que parece haber sacado un abono para esta prueba, aunque está deseando que se le acaben los boletos. Sin embargo, los errores le están costando muy caro en los últimos duelos contra David en AlaZ.

Por si fuera poco, el madrileño se ha enfrentado al inicio de este programa contra una gran aspirante. María ha conquistado a todos ya en su presentación: además de contar que su “pasión” es ser escritora, ha expresado lo “emocionada” que estaba por participar en Pasapalabra y ha elogiado que “el saber” sea “el espíritu del programa”.

Su altísima preparación la ha demostrado a continuación, en una larguísima Silla Azul con la que ha puesto a prueba la solidez de Javier. Superando respuestas muy complicadas, María ha resistido durante doce preguntas. Ha acabado perdiendo ante el concursante, pero dejando una sensación de enorme candidata a Pasapalabra. ¡No te pierdas esta apasionante Silla Azul en el vídeo!

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