Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Nutriman: cómo elegir los mejores productos del mercado

Nutriman ha hecho una compra con los productos típicos del verano para contarnos cuál elegir y cómo hacerlo.

Nutriman

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Luis Alberto Zamora ha aprovechado unos días de descanso en Alicante y Benidorm para desconectar y, de paso, compartir la compra que ha hecho. Junto a Eva, que disfrutaba de la playa, ha explicado algunos trucos para elegir frutas y otros alimentos en su mejor punto.

En el caso de la sandía, el método es muy sencillo, basta con darle unos golpecitos con los nudillos. Si el sonido es hueco, es una buena señal. Además, conviene fijarse en la parte de apoyo de la fruta, que debe tener un tono amarillo.

Para elegir un buen melón no sirven los golpes. Lo recomendable es oler la parte posterior ya que si desprende un aroma dulce, es señal de que está maduro. Con la piña ocurre algo parecido. Hay que comprobar que la base tenga un agradable olor tropical. Otro truco consiste en tirar de una de sus hojas, si sale con facilidad, significa que la fruta ha madurado.

Los tomates deben presentar un color intenso y una piel lisa, sin arrugas. También es útil oler la mano después de tocarlos ya que si desprende un aroma a vegetal, suele indicar que están en buen estado. En cuanto al pan, es preferible que tenga un buen peso, una corteza de color dorado y un olor a cereal. Si, por el contrario, huele a bollo o a mantequilla, puede ser señal de que contiene más grasa que otra cosa.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El guiño de Álex O’ Dogherty a Karlos Arguiñano

El guiño de Álex O’ Dogherty a Karlos Arguiñano: “Yo me identifico mucho con vuestra familia”

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

“Un peligro público”: así se define Javier tras revelar su signo del zodiaco en Pasapalabra

Atrapa un millón

"Estáis en el programa perfecto": Esta noche, Atrapa un millón a las 22:00 horas

Nutriman
En directo

Nutriman: cómo elegir los mejores productos del mercado

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ
AlaZ | 7 de agosto

Un fallo nada más empezar lastra a Javier en AlaZ: ni su reacción evita otra derrota contra David

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!
Mejores momentos | 7 de agosto

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

El concursante ha provocado las risas al reutilizar una broma que el cómico usó con Roberto Leal al empezar esta visita.

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar
Mejores momentos | 7 de agosto

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

“Se está poniendo nervioso”, ha comentado el presentador tras cruzarse su mirada con la del concursante madrileño. ¡Sabe que le va a pedir una nueva actuación!

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David

El precioso mensaje de Antonio Albella para Javier y David: “Auténticos genios que dais tanto ejemplo”

María dispara la tensión en Pasapalabra: una de las mejores rivales de Javier en la Silla Azul

María dispara la tensión en Pasapalabra: una de las mejores rivales de Javier en la Silla Azul

Geraldine

Geraldine Larrosa cuenta cómo pasó de ser cantante a vendedora de robots de cocina: "Tenemos que seguir trabajando"

Publicidad