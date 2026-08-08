Nutriman: cómo elegir los mejores productos del mercado

Luis Alberto Zamora ha aprovechado unos días de descanso en Alicante y Benidorm para desconectar y, de paso, compartir la compra que ha hecho. Junto a Eva, que disfrutaba de la playa, ha explicado algunos trucos para elegir frutas y otros alimentos en su mejor punto.

En el caso de la sandía, el método es muy sencillo, basta con darle unos golpecitos con los nudillos. Si el sonido es hueco, es una buena señal. Además, conviene fijarse en la parte de apoyo de la fruta, que debe tener un tono amarillo.

Para elegir un buen melón no sirven los golpes. Lo recomendable es oler la parte posterior ya que si desprende un aroma dulce, es señal de que está maduro. Con la piña ocurre algo parecido. Hay que comprobar que la base tenga un agradable olor tropical. Otro truco consiste en tirar de una de sus hojas, si sale con facilidad, significa que la fruta ha madurado.

Los tomates deben presentar un color intenso y una piel lisa, sin arrugas. También es útil oler la mano después de tocarlos ya que si desprende un aroma a vegetal, suele indicar que están en buen estado. En cuanto al pan, es preferible que tenga un buen peso, una corteza de color dorado y un olor a cereal. Si, por el contrario, huele a bollo o a mantequilla, puede ser señal de que contiene más grasa que otra cosa.

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