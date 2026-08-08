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"Estáis en el programa perfecto": Esta noche, Atrapa un millón a las 22:00 horas
La emoción en Atrapa un millón no tiene límites y, esta noche, todo puede ocurrir cuando los concursantes salgan al plató. ¡No te lo pierdas!
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Atrapa un millón pone a prueba semana tras semana a concursantes dispuestos a llevarse a casa uno de los botes más imponentes de la televisión a base de preguntas que constituyen toda una montaña rusa de emociones.
Y es que, si uno quiere hacerse millonario, este es "el programa perfecto" para conseguirlo. De hecho, todo participante lo es al empezar: la pregunta reside en si es capaz de serlo al terminar.
Esta noche, a partir de las 22:00 horas, prepárate para disfrutar del concurso por todo lo alto. Porque, "cuando un millón entra en juego, todo es posible".
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