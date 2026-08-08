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"Estáis en el programa perfecto": Esta noche, Atrapa un millón a las 22:00 horas

La emoción en Atrapa un millón no tiene límites y, esta noche, todo puede ocurrir cuando los concursantes salgan al plató. ¡No te lo pierdas!

Atrapa un millón

"Estáis en el programa perfecto": Esta noche, Atrapa un millón a las 22:00 horas

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Borja Tamayo
Publicado:

Atrapa un millón pone a prueba semana tras semana a concursantes dispuestos a llevarse a casa uno de los botes más imponentes de la televisión a base de preguntas que constituyen toda una montaña rusa de emociones.

Y es que, si uno quiere hacerse millonario, este es "el programa perfecto" para conseguirlo. De hecho, todo participante lo es al empezar: la pregunta reside en si es capaz de serlo al terminar.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, prepárate para disfrutar del concurso por todo lo alto. Porque, "cuando un millón entra en juego, todo es posible".

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Antena 3 » Programas » Atrapa un millón

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