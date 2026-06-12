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Visita del Papa León XIV

Susanna Griso: "¿En qué momento nos hemos vuelto tan insensibles que hablamos de 'menas' como si fuesen objetos?"

Susanna Griso celebra que el Papa León XIV haya puesto el foco en los inmigrantes. "Tendemos mucho a cosificar y a tirar de estadísticas", señalaba.

Susanna Griso en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

La visita del Papa León XIV al centro de atención de migrantes Las Raíces en Tenerife coloca en el foco el debate sobre la inmigración. El Pontífice ha puesto sobre la mesa que la inmigración supone el enriquecimiento mutuo de los pueblos. Unos 750 inmigrantes han recibido al Papa. Algunos de ellos han podido hablar con él para pedirle que no se les olvide y les mantenga en sus oraciones.

Susanna Griso celebra que el Papa haya mirado hacia los inmigrantes porque cree que hace falta poner en valor al colectivo. Cree que en esta materia tendemos mucho a cosificar y a tirar de estadísticas. "Muchas veces la gente lo dice desde la distancia psicológica", señala Griso.

La presentadora ha contado la historia de un joven inmigrante que conoce de primera mano. Se trata de "un chaval que con 16 años vivía en la calle después de haberse cruzado media África en una patera". "Se sube a una patera después de cruzarse media África", cuenta la periodista.

"Después de cruzarse media África quería llegar a Barcelona solo porque era del Barça"

Este menor llega a Almería y de Almería viaja a Barcelona haciendo autostop. Quería viajar a la ciudad condal teniendo como referencia que era del Barça. Le hacen la prueba de muñeca y ven que tiene 16 años. Entonces se queda durmiendo debajo de un puente. A Susanna este caso le impactó especialmente porque el joven tenía la misma edad que su hijo en ese momento. "La diferencia es que este chaval ha nacido en Ghana pero le podía haber pasado lo mismo a mi hijo", destaca.

Considera que en los últimos tiempos se ha perdido esa mirada hacia el inmigrante y agradece que el Pontífice vuelva a poner el foco. "¿En qué momento nos hemos vuelto tan insensibles que hablamos de 'menas' como si fuesen objetos? Apostillaba Cándido Méndez que se habla de 'menas' como si fueran un mineral. "El acrónimo ya marca distancia", añadía Susanna.

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