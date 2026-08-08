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Sinem Ünsal cambia Mardin por Barcelona: así son las vacaciones de la actriz de En tierra lejana

Nuestra queridísima Alya de En tierra lejana ha aprovechado sus vacaciones para visitar Barcelona. Un viaje que ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales.

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Borja Tamayo
Publicado:

Alya, protagonista de En tierra lejana, se ha sabido ganar el cariño de los fans gracias a su imponente papel en la ficción turca. Un cariño que no se queda solo en la ficción, tal y como le demuestran sus seguidores en redes sociales con cada publicación.

Ahora, la actriz ha querido compartir uno de sus últimos viajes en Instagram. Se encuentra en Barcelona y la hemos podido ver disfrutando de cada uno de los rincones de la capital catalana.

En el carrusel que ha subido a su perfil, se la puede ver posando en lugares emblemáticos como la Casa Batlló de Gaudí, en la Sagrada Familia junto a su pareja Berk Cankat o frente al restaurante de El Atril. Todo ello, por supuesto, sumado a sus fotos en la playa, pasando el rato en la costa mediterránea.

Una galería en la que deja claro que sabe pasarlo en grande durante sus días libres, visitando las mejores ciudades del mundo como ya lo hiciera un mes atrás al compartir su viaje por Kyoto.

Siempre es un placer acoger a quienes nos hacen pasar tantos buenos ratos como lo hace ella, habiendo construido ese personaje complejo que, desde En tierra lejana, todos queremos. ¡Bienvenida!

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