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Mejores momentos | 7 de agosto

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

“Se está poniendo nervioso”, ha comentado el presentador tras cruzarse su mirada con la del concursante madrileño. ¡Sabe que le va a pedir una nueva actuación!

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

Suena ‘Bohemian Rhapsody’... y Javier ya teme lo peor: que Roberto Leal le haga cantar

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Antonio Albella y Loreto Valverde han terminado su visita a Pasapalabra por todo lo alto. Ambos han conseguido ganar en La Pista. De hecho, las tornas han cambiado por completo: tras los plenos de David Fernández y Marta Valverde en los dos programas anteriores, han sido ellos quienes han acertado sus respectivas canciones a la primera.

La clave ha estado en los reflejos con el pulsador. Antonio ha sido más rápido que David y Loreto ha apurado al máximo frente a Marta. En ambos casos, han sonado canciones muy conocidas: ‘Yo quiero bailar’, de Sonia y Selena, y ‘Bohemian Rhapsody’, de Queen. De hecho, es el tema con el que Roberto Leal ha cruzado una mirada muy intencionada con Javier. “Se está poniendo nervioso”, ha comentado sobre el concursante.

Efectivamente, Javier le ha leído las intenciones: quería que cantara ‘Bohemian Rhapsody’, al menos el fragmento que es más lírico. Esta vez parecía que el madrileño iba a resistirse. ¿Nueva actuación a la vista? ¡Dale al play!

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