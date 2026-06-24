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Víctor Ábalos increpado e insultado en directo: "¿Os molesta? ¡Os jodéis! Voy a seguir defendiendo la inocencia de mi padre"

El hijo del exministro de Transportes condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo ha respondido a las preguntas de Susanna Griso. Admitía que no ha podido hablar con su padre en los últimos días cuando alguien le increpaba y le insultaba a gritos en plena calle.

Víctor Ábalos

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Víctor, hijo de José Luis Ábalos, ha atendido a Espejo Público la mañana de este miércoles. Explicaba los motivos por los cuales entienden que su padre fue apartado definitivamente de la cúpula del Partido Socialista. Vinculaba su salida final con la vuelta de Zapatero y la recuperación de su influencia sobre Pedro Sánchez: "Fue cuando mi padre es rehabilitado también y eso no gusta (…) Pues a mi padre lo largan ya de primeras".

Susanna Griso preguntaba por cómo había encajado el exministro de Transportes la contundente sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Mascarillas'. Contaba Víctor Ábalos que no había tenido oportunidad de hablar con su padre en los dos últimos días, cuando cortaba su respuesta ante los gritos de una tercera persona: "Mira aquí, simpáticos, gente simpática".

"¿Te insultan o qué?"

La presentadora se interesaba por lo que estaba ocurriendo y Víctor seguía recibiendo insultos y siendo increpado.

"Esto es lo que hay ¿Escuchas? Pues esto es lo que hay Susanna, mira, la deshumanización que ha tenido mi padre... Esto es lo que pasa cuando alguien sale a defender a José Luis Ábalos, es increpado, insultado... Bueno, si me llega la hostia, me llegará, pero escucha, voy a seguir Susanna, ¡voy a seguir! ¿Os molesta? ¡Os jodéis! Voy a seguir defendiendo la inocencia de mi padre.

Sí reconoce que dialogó con su padre el día de la sentencia y comparte que Ábalos "está noqueado, en shock" tras escuchar un veredicto que considera "una barbaridad".

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