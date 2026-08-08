Laura Rozalén se despide de Marisol, su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy contenta con este final"

El paso de Marisol y Laura Rozalén por Sueños de libertad ha llegado a su fin o al menos de momento. Marisol llegó a Toledo como la antigua secretaria de Pablo que venía de visita a la ciudad, pero en seguida nos dimos cuenta de que en realidad ambos mantenían una relación sentimental.

La joven estaba muy enamorada del patriarca de los Salazar y soñaba con una vida a su aldo, pero cometió un grave error: se enamoró del hombre equivocado.

Pablo estaba casado, tenía a su familia y no iba a dejarlo todo por huir con ella. Sin emabrgo, Marisol no pensaba rendirse. Poco después, también descubrirmos que Miguel, el hijo de Pablo, también se había fijado en esa mujer. Por eso, cuando el joven médico descubrió que Marisol era la amante de su padre le costó mucho personar a su padre.

Mariol decidió quedarse en Toledo, comenzó a trabajar en la Industrial de la mano de Damián mientras no perdía la esperanza de reconquistar a Pablo.

Pablo y Marisol volvieron a estar juntos, Nieves lo descubrió y casi se rompe su matrimonio para siempre. Después, cuando Pablo le dejó claro a la joven que todo había sido un error, Marisol se marchó sin mirar atrrás, aunque meses volvió porque..¡estaba embarazada de él!

Tras muchas discusiones y malentendidos, Pablo decidió que iba a reconocer a su fututo hijo, pero finalemnte no pudo ser porque Marisol perdió al bebé.

A partir de ahí, a la joven el mundo se le vino encima: había perdido a su hijo y estaba totalmente sola pues Pablo le dejó claro que jamás volvería con ella. Deesperada, la joven intentó quitarse la vida, pero Damián y Manuela llegaron justo a tiempo y le hicieron ver que siemprre hay un motivo para seguir viviendo.

Marisol, ahora está dispuesta a comenzar una nueva vida junto a su familia y lejos de Toledo y de Pablo. Hemos hablado con Laura Rozalén, la actriz que da vida a este personaje quien ha hecho balance por su paso por la serie más vista de la televisión.

"He aprendido muchísimo"

La actriz nos ha contado que en su última día de grabación tcompartió una secuencia con Marco H. Medina con quien también grabó su primera escena en la serie: "Ha sido como cerrar el círculo".

La intérprete nos ha contado todo lo que le ha pasado a Marisol en los últimos capítulos de Sueños de libertad y que está muy contenta con el final que ha tenido su personaje, a pesar de que Marisol ha sufrido lo insufrible

Además, nos ha contado que aprendido mucho con este proyecyo y que desde el primer minuto se sintió muy cómoda con todo el equipo porque le han puesto las cosas muy fáciles.

" A la gente me la llevo para toda la vida"

Emocionada, Laura Rozalén nos ha confesado que se lleva a todo el equipo, tanto técnico como artístico, para toda la vida: "Me voy en paz".

¡Dale al play para disfrutar de la última entrevista de la actriz que ha dado vida a Marisol en Sueños de libertad! ¡Hasta siempre, Laura!