Comparecencia
Pedro Sánchez en el Congreso en directo: última hora de la comparecencia del presidente del Gobierno tras la condena a Ábalos
Sigue en directo la última hora de la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
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Silencio absoluto del presidente del Congreso respecto a la sentencia del Tribunal Supremo a los imputados por el caso Mascarillas, también sobre los casos de corrupción propia. Tras el registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al despacho de Zapatero y el hallazgo de joyas en la caja fuerte, entre otros casos, ha pedido comparecer a petición propia.
A las nueve de la mañana, Pedro Sánchez se sube al estrado del Congreso de los Diputados para responder por los casos de corrupción que salpican al PSOE y a la sentencia del Supremo a Ábalos, quien fuera su mano derecha.
El jefe del Ejecutivo afronta uno de sus días más duros de la legislatura, con la oposición y sus socios pidiendo explicaciones y con figuras relevantes del PSOE, como Felipe González, pidiendo su dimisión o la convocatoria de elecciones.
Todo esto ocurre el mismo día en el que su esposa, Begoña Gómez, tiene que entregar el pasaporte, ya que es una de las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Peinado.
Sigue la última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
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Pedro Sánchez en el Congreso en directo | La sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la 'trama mascarillas'.
Por su parte, el empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio, pero se ha suspendido la ejecución de la pena debido a su su aportación al descubrimiento de los delitos.
Pedro Sánchez, que aún no se ha pronunciado a pesar de haber intervenido públicamente tras la noticia, responderá a esta sentencia en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez en el Congreso en directo | Llega al Congreso
Hace escasos minutos Pedro Sánchez ha llegado al Congreso Diputados para dar respuesta tras los casos de corrupción
Pedro Sánchez en el Congreso en directo | Comparece a petición propia
A las 9 de la mañana habla Sánchez en el Congreso, después de varias semanas marcadas por decisiones judiciales, como la sentencia del caso mascarillas, las novedades del caso Leire, la investigación a Begoña Gómez y lo relacionado con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde el Gobierno recuerdan que fue el propio Sánchez quien pidió comparecer, después de que sus socios de investidura se lo reclamaran. Su objetivo, según el Ejecutivo, es explicar los hechos y responder a lo que consideran informaciones falsas difundidas por la derecha y la extrema derecha.
Pedro Sánchez en el Congreso en directo | Page reclama respuestas
Emiliano García-Page también ha reclamado respuestas por la situación que atraviesa el PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha considera que la dirección del partido debe dar explicaciones clara.
"Yo lo que pido, como militante, es que tenemos derecho a saber". También sostuvo que "tendría que tener alguna consecuencia democráticamente hablando" y aseguró que "las cosas están mucho peor que hace un año".
Pedro Sánchez en el Congreso en directo | Gonzalez pide a Sánchez "dimitir" o "elecciones"
Felipe González ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez. El expresidente recuerda que tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán fueron personas de máxima confianza del líder socialista, por lo que considera que existe una responsabilidad política que debe ser asumida y explicada ante los ciudadanos.
Asimismo le ha ofrecido dos salidas: "Hay muchos mecanismos, uno es dimitir. Otro es convocar elecciones".
Pedro Sánchez en el Congreso en directo | Rompe su silencio
Pedro Sánchez sigue sin pronunciarse sobre la sentencia que afecta a José Luis Ábalos, quien fue una de las figuras más importantes de su Gobierno y del PSOE.
Este miércoles rompe su silencio, muy criticado por la oposición que reclama explicaciones. A las 09:00 horas lo hace en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez en el Congreso en directo | Begoña entrega pasaporte
Es una coincidencia muy criticada por Moncloa. Begoña Gómez entrega este miércoles por la tarde su pasaporte después de que el juez le impusiera esta medida cautelar.
Ocurre en la tarde del día en que su marido, Pedro Sánchez, comparece para responder a los casos de corrupción que salpican al PSOE.
Pedro Sánchez en el Congreso en directo | ¿Dará respuestas?
Pedro Sánchez afronta uno de los días más difíciles de la legislatura. La oposición exige explicaciones por las investigaciones que afectan a dirigentes socialistas y varios socios del Gobierno también reclaman respuestas.
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