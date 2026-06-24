Pedro Sánchez en el Congreso en directo: última hora de la comparecencia del presidente del Gobierno tras la condena a Ábalos

Silencio absoluto del presidente del Congreso respecto a la sentencia del Tribunal Supremo a los imputados por el caso Mascarillas, también sobre los casos de corrupción propia. Tras el registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al despacho de Zapatero y el hallazgo de joyas en la caja fuerte, entre otros casos, ha pedido comparecer a petición propia.

A las nueve de la mañana, Pedro Sánchez se sube al estrado del Congreso de los Diputados para responder por los casos de corrupción que salpican al PSOE y a la sentencia del Supremo a Ábalos, quien fuera su mano derecha.

El jefe del Ejecutivo afronta uno de sus días más duros de la legislatura, con la oposición y sus socios pidiendo explicaciones y con figuras relevantes del PSOE, como Felipe González, pidiendo su dimisión o la convocatoria de elecciones.

Todo esto ocurre el mismo día en el que su esposa, Begoña Gómez, tiene que entregar el pasaporte, ya que es una de las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Peinado.

Sigue la última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer