Así actuaban las 'cloacas del PSOE' para derribar a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez: "Buscaron a un juez expulsado por violencia de género para denunciarla"

Según el juez Santiago Pedraz la denominada como 'cloaca del PSOE' en la que estaba inmersa la conocida 'fontanera' Leire Díaz puso el foco en la magistrada que ha instruido el juicio contra David Sánchez, Beatriz Biedma.

La 'trama Leire' la vigilaba en todos sus movimientos. Desde sus trayectos al colegio de sus hijas. Los fontaneros habrían recurrido incluso a la Inteligencia Artificial para generar fotos falsas buscándole un amante. El entorno de la jueza Biezma dice que siendo funcionaria pública ha tenido 7 requerimientos de Hacienda en un solo año desde que empezó a investigar a David Sánchez.

La trama incluso llegó a hablar con sus vecinos para saber con quién se reúne

La trama de las 'cloacas del PSOE' seguía todos los trayectos, los hobbies y las aficiones de la jueza. Rutinas de un día a día que eran vigiladas al detalle. Hablaron con sus vecinos para saber con quién se reunía y qué información podían extraer de ella.

"Mientras avanzaba la causa había quienes estaban más interesados en la causa que en el propio requerimiento"

Beatriz Biezma, la magistrada que instruyó la causa por la presunta contratación irregular de David Sánchez, se puso en el centro del foco para esta trama corrupta. Mientras avanzaba el caso había quienes estaban más interesados en la jueza que en el propio requerimiento. Existen audios en los que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y Leire Díaz hablaban de una denuncia contra la instructora. Un acoso y derribo al que no escapa el teniente coronel que dirige la investigación de la UCO en Badajoz.

El otro investigado es el empresario Joaquin Parra, condenado por el fraude de hidrocarburos al que la trama habría permitido beneficios judiciales. A la jueza le extraña la actitud del ministerio de Hacienda. El juez Pedraz investiga ahora si existió una operación para derribar la causa desde dentro.

Esta trama corrupta del PSOE buscó a un juez expulsado de la carrera judicial por violencia de genero para que denunciase a Biezma. Según ha trascendido, esta cloaca del PSOE pagaba además defensas. Para Koldo García habrían recurrido a un investigado en el caso Leire y a Ábalos le ofrecieron pagar su defensa nada más ser imputado. El PSOE se ha puesto en contacto con Espejo Público. Niega que el partido haya pagado en ningún caso las defensas de Ábalos Koldo y Cerdán.

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