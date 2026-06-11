La Asociación de Fiscales, "indignada" por la "vaga" respuesta de la Fiscalía General sobre las reuniones con Leire Díez

La Fiscalía General, encabezada por Teresa Peramato, ha informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la mano de la derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, se reunió en dos ocasiones con la 'fontanera' socialista y el letrado Jacobo Teijelo.

Desde Fiscalía General tratan de desvincular a García Ortiz con lo sucedido asegurando que "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era Fiscal General del Estado, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por Teijelo se limitaba a cometer unas alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

Una respuesta "insuficiente" y "vaga"

Esta respuesta es, para la Asociación de Fiscales, "insuficiente" y "vaga". La misma asociación recoge la respuesta de la Fiscalía con "profunda indignación" por la "presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal", en referencia a Leire Díez, "que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera". La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, detalla en Espejo Público que las argumentaciones de la Fiscalía General son "incongruentes" y asegura que "no es normal que dos ciudadanos normales acudan a la Fiscalía General del Estado".

Tal y como han detallado, "hasta ahora", han "optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos". Además, prosiguen declarando que "debemos afirmar que la explicación ofrecida" por el Ministerio Público "deja sin respuesta cuestiones esenciales". Tal y como ha expresado Dexeus, "hemos echado en falta que desde la Fiscalía General del Estado no se haya defendido a ultranza la institución para separarla por completo de esos personajes".

En este sentido, la Asociación que dice representar el "sentir mayoritario de la Carrera Fiscal", ha incidido en que "no se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía", sino que "la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera de horario" de atención habitual y "con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución".

También han denunciado que no conste "apertura de diligencias" para verificar "la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante", como sostiene el comunicado publicado por el Ministerio Público.

"No se explican la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022" sobre "la actividad extraprocesal en la investigación penal" que es el instrumento" que regula "la respuesta institucional ante comunicaciones de esta naturaleza" y consideran que es "llamativo" que esto se produjese mientras Villafañe era responsable de preparar y elaborar los documentos internos de la institución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.