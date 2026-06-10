'Caso Leire Díez'
El fiscal Viada, sorprendido con las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía: "El juez investiga una organización criminal"
La intención de la conocida como fontanera de Ferraz sería obtener favores para el comisario Villarejo a cambio de trapos sucios sobre el PP. Leire Díez mantuvo al menos dos encuentros con el segundo de García Ortiz que sorprenden a Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo.
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Diego Villafañe, quien era mano derecha del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, es quien recibió en varias ocasiones en el Ministerio Fiscal a Leire Díez, según publica 'OkDiario'.
La popularmente conocida como la 'fontanera' del Partido Socialista, por sus movimientos en las sombras de las ahora investigadas 'cloacas' del Partido Socialista, buscaría el favor de la Fiscalía para José Manuel Villarejo en el juicio celebrado en su contra, en caso de aportar informaciones comprometedoras para Mariano Rajoy o el Partido Popular. El ex comisario Villarejo niega ninguna oferta de acuerdo al mismo tiempo que pierde los papeles con los periodistas al ser preguntado por ello.
Indicios de Organización Criminal
"No sé como lo han organizado pero llama mucho la atención"
Salvador Viada, exfiscal de dilatada y reconocida carrera en el Tribunal Supremo, o Anticorrupción, no encuentra explicación a cómo alguien con el perfil de Leire Díez logró reunirse con la mano derecha del fiscal general. Tampoco entendería que la reacción inmediata de alguien de la Fiscalía a quien propusiesen un acuerdo de estas características, no fuera la de dar parte de los hechos:
"Una señora que no pinta nada en el procedimiento, te está proponiendo un pacto extraño", expone Viada.
Dada la gravedad e implicación de los presuntos hechos delictivos,, Viada considera que se deben no solo dar explicaciones sino hacer público el contenido de lo abordado en dichos encuentros. Además recuerda que ahora "lo que está investigando el juez es una organización criminal" que tendría "el fin de aliviar al PSOE de las causas judiciales" abiertas en su contra.
"El PSOE está entre la espada y la pared"
Viada subrayaba lo "terrible" que resulta que en el caso esté imputada la responsable de Cumplimiento del PSOE. Lo hace al valorar la opción de que el Partido Socialista presente una querella contra Leíre Díez, cosa que piden muchas voces socialistas, pero por alguna razón no termina de ocurrir. El exfiscal sitúa en este punto a la formación que lidera Pedro Sánchez "entre la espada y la pared", porque puede ser que el propio partido haya cometido los delitos que se investigan.
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