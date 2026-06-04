Los reproches entre Pilar Velasco y Carmen Morodo, por la mentira o bien de Marlaska o de Mercedes González: "No podemos ser tan suaves"

La periodista Pilar Velasco subrayaba la dificultad que conlleva tener una reunión con toda una directora general de la Guardia Civil, y la facilidad que aparenta tener el conseguir un encuentro como este para Leire Díez, presunta cabecilla de las 'cloacas del PSOE'.

"Me parece insostenible"

Dadas las reuniones y el continuo intercambio de mensajes entre la 'fontanera de Ferraz' y Mercedes González, máxima responsable del Instituto Armado - y el borrado de mensajes de esta última-, la injerencia organizada en causas que implicarían a miembros del PSOE, para que se mirara hacia otro lado, sería un hecho.

Velasco insistía en que la comparecencia de Mercedes González debería haberse producidoya la tarde del miércoles, y que también el Ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, estaba tardando demasiado en cesar a la directora de la Guardia Civil, ante su más que probable imputación en el caso. Considera "insostenible" la situación actual de la jefatura de la Benemérita.

"¡No queremos explicaciones!"

A la también periodista Carmen Morodo no le parecían suficientes las exigencias de su compañera, y negaba mientras ella hablaba, para reprocharle después una doble vara de medir en los distintos escándalos de corrupción política: "¡No queremos explicaciones! No podemos ser tan suaves cuando afecta a la izquierda y tan duros éticamente, sí (...) con el Gobierno de Rajoy".

Velasco rechazaba la acusación de Morodo y negaba que estuviera siendo 'blanda', además añadía que o bien el ministro o la jefa de la Guardia Civil, "uno de los dos ha mentido", por lo que se deben dar explicaciones y asumir responsabilidades.

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