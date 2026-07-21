Miguel y Claudia hacen oficial su amor sin el beso soñado

Miguel y Claudia deciden oficializar su noviazgo después de la evolución que ha vivido su historia de amor en los últimos capítulos. La pareja afronta esta nueva etapa con ilusión.

Sin embargo, cuando parece que por fin llegará su primer beso, una nueva interrupción vuelve a dejar ese esperado momento en el aire, prolongando la tensión romántica entre los dos protagonistas.

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