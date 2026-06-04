Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CLOACAS PSOE

El juez García-Castellón defiende a Pedraz y a Balas por el caso 'Leire Díez': "Todo esto me parece repulsivo, son personas permanentemente de servicio"

El juez García-Castellón habla con el programa 'Espejo Público' tras pedir personarse como perjudicado en la causa de las cloacas del PSOE como afectado y víctima de la trama que encabezaría Leire Díez - 'fontanera de Ferraz'-.

El juez García-Castellón habla en "Espejo Público" tras pedir personarse como perjudicado en la causa de las cloacas del PSOE

Publicidad

Ana Estévez
Publicado:

El juez García-Castellón habla en 'Espejo Público' tras pedir personarse como perjudicado en la causa de las cloacas del PSOE como afectado y víctima. García-Castellón explica que él ha trabajado muchos años con el teniente coronel Balas y con otros miembros de la UCO, y asegura que "sé de su profesionalidad y de su valía, todo esto me parece repulsivo". En referencia a Balas y al resto de investigadores de la UCO el juez destaca que "son personas para las cuales no existen jornadas de ocho horas sino de dieciséis, están permanentemente de servicio". Y asegura que todo esto le produce tristeza y manda "un abrazo a mi compañero Pedraz".

Según las informaciones que están saliendo a la luz las cloacas intentaban torpedear esas investigaciones que afectaban al entorno del presidente Sánchez por todos los medios. Pero, por suerte, esos agentes de la UCO no se pusieron de perfil porque recalca García-Castellón "son unos profesionales.

Diferencia con la Kitchen

Para García-Castellón este caso es diferente a lo que pasó en la operación Kitchen y recuerda que el llevó el asunto y no es lo mismo" hay una diferencia fundamental, al margen de la presunción de inocencia que afecta tanto a unos como a otros: en aquel caso se trataba presuntamente de destruir unas pruebas —digo presuntamente porque no hay sentencia todavía—, mientras que ahora lo que se pretende es destruir a unas personas, buscando información para calumniarlas o, en definitiva, chantajearlas". Una situación que el juez califica de "terrible" y se pregunta "¿a qué democracia hemos llegado después de cincuenta años? ¿Cómo es posible que los padres de la Constitución no previeran lo que podía pasar? Para todos nosotros era inimaginable y, sin embargo, está pasando".

Reuniones Leire Díez

En esa famosa reunión que mantiene Leire Díez con el empresario Javier Pérez Dolset, el fiscal Ignacio Stampa y Luis de Rivero, a García-Castellón se le nombra en una veintena de ocasiones porque buscaban trapos sucios contra la instrucción del juez. Ante esta revelaciones reconoce que es "un afectado" y por eso pide defenderse por él y por los compañeros de la Guardias Civil y de la Policía, que "son auténticos profesionales". Y explica que "todos tienen una característica en común: todos han sido investigados en mi Juzgado Central".

Y defiende la forma de actuar del poder judicial "el juez de instrucción, y especialmente el juez de la Audiencia Nacional, tiene tantos filtros encima que hacer algo ilegal o tratar de ocultar una imputación es extraordinariamente difícil. Claro que puede pasar, pero está continuamente supervisado por el fiscal, el abogado del Estado, las acusaciones particulares, las acusaciones populares y los abogados.

Contactos con la Fiscalía General

Leire Díez presumía en sus reuniones de tener contactos en la Fiscalía General del Estado, y habla de que era el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz. Al escuchar esas conversaciones de la fontanera el juez García-Castellón defiende al poder judicial y afirma que él conoce a buen número de fiscales y a jueces y considera "prácticamente imposible que a un juez o a un fiscal se le pueda torcer la voluntad de esa forma". Y añade que no son palabras vanas porque bajo su opinión "es muy difícil, muy complicado. Los jueces profesionales son profesionales, y esa es mi crítica al jurado, no son jueces profesionales y se rigen por la emoción".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Los viernes cocinamos con Joseba Arguiñano y un invitado top

Los viernes cocinamos con Joseba Arguiñano y un invitado top

El juez García-Castellón habla en "Espejo Público" tras pedir personarse como perjudicado en la causa de las cloacas del PSOE

El juez García-Castellón defiende a Pedraz y a Balas por el caso 'Leire Díez': "Todo esto me parece repulsivo, son personas permanentemente de servicio"

Carlos Pollán (Vox), en Espejo Público.

Carlos Pollán (Vox) asegura que al PP "tampoco le ha costado especialmente" aceptar la prioridad nacional en Castilla y León

Susana Díaz reacciona a las nuevas informaciones sobre el PSOE.
Investigación 'Caso Leire'

Susana Díaz estaba en el punto de mira de 'las cloacas del PSOE': "Soy más honrada que la madre que me parió"

Dani Fernández y Abraham Mateo: los dos artistas con los que Ana Mena habría pulsado el botón de La Voz Kids
Contenido exclusivo

Ana Mena confiesa con qué dos artistas habría formado equipo en La Voz Kids

Alergia
En plató

La enfermedad rara de Cristina hace que sea alérgica a todo: "Me han llegado a mandar al psiquiatra pensando que era mental"

Cristina ha estado más de 50 veces en urgencias y durante años ha buscado un diagnóstico a sus constantes alergias, que casi le cuestan la vida. Ahora, tras más de 10 diagnósticos erróneos, aprende a convivir con una enfermedad rara que le produce reacciones alérgicas impredecibles y shocks anafilácticos.

Afiliados del PSOE piden elecciones.
Crisis en el PSOE

El llamamiento del socialista Álvaro Frutos que pide regenerar el PSOE lo antes posible: "Hay que ser valiente y romper"

El que fuera alto cargo socialista con el Gobierno de Felipe González Álvaro Frutos pide que los militantes del PSOE den un paso al frente para dar una contestación a los escándalos de corrupción que acorralan al PSOE.

riquelme hormigas

La confesión de Enrique Riquelme a Trancas y Barrancas: "No me fío de los que llevan los calzoncillos sueltos"

¿Es Pedro Sánchez 'the one'?

¿Por qué el juez cree que 'The One' es Pedro Sánchez en el sumario del 'caso Leire Díez'? "El presidente sabía lo que hacía la trama"

Cruz Sánchez de Lara

La exclusiva de Cruz Sánchez de Lara sobre la 'fontanera' del PSOE en Espejo Público: "He encontrado el nexo"

Publicidad