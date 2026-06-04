El juez García-Castellón defiende a Pedraz y a Balas por el caso 'Leire Díez': "Todo esto me parece repulsivo, son personas permanentemente de servicio"

El juez García-Castellón habla en 'Espejo Público' tras pedir personarse como perjudicado en la causa de las cloacas del PSOE como afectado y víctima. García-Castellón explica que él ha trabajado muchos años con el teniente coronel Balas y con otros miembros de la UCO, y asegura que "sé de su profesionalidad y de su valía, todo esto me parece repulsivo". En referencia a Balas y al resto de investigadores de la UCO el juez destaca que "son personas para las cuales no existen jornadas de ocho horas sino de dieciséis, están permanentemente de servicio". Y asegura que todo esto le produce tristeza y manda "un abrazo a mi compañero Pedraz".

Según las informaciones que están saliendo a la luz las cloacas intentaban torpedear esas investigaciones que afectaban al entorno del presidente Sánchez por todos los medios. Pero, por suerte, esos agentes de la UCO no se pusieron de perfil porque recalca García-Castellón "son unos profesionales.

Diferencia con la Kitchen

Para García-Castellón este caso es diferente a lo que pasó en la operación Kitchen y recuerda que el llevó el asunto y no es lo mismo" hay una diferencia fundamental, al margen de la presunción de inocencia que afecta tanto a unos como a otros: en aquel caso se trataba presuntamente de destruir unas pruebas —digo presuntamente porque no hay sentencia todavía—, mientras que ahora lo que se pretende es destruir a unas personas, buscando información para calumniarlas o, en definitiva, chantajearlas". Una situación que el juez califica de "terrible" y se pregunta "¿a qué democracia hemos llegado después de cincuenta años? ¿Cómo es posible que los padres de la Constitución no previeran lo que podía pasar? Para todos nosotros era inimaginable y, sin embargo, está pasando".

Reuniones Leire Díez

En esa famosa reunión que mantiene Leire Díez con el empresario Javier Pérez Dolset, el fiscal Ignacio Stampa y Luis de Rivero, a García-Castellón se le nombra en una veintena de ocasiones porque buscaban trapos sucios contra la instrucción del juez. Ante esta revelaciones reconoce que es "un afectado" y por eso pide defenderse por él y por los compañeros de la Guardias Civil y de la Policía, que "son auténticos profesionales". Y explica que "todos tienen una característica en común: todos han sido investigados en mi Juzgado Central".

Y defiende la forma de actuar del poder judicial "el juez de instrucción, y especialmente el juez de la Audiencia Nacional, tiene tantos filtros encima que hacer algo ilegal o tratar de ocultar una imputación es extraordinariamente difícil. Claro que puede pasar, pero está continuamente supervisado por el fiscal, el abogado del Estado, las acusaciones particulares, las acusaciones populares y los abogados.

Contactos con la Fiscalía General

Leire Díez presumía en sus reuniones de tener contactos en la Fiscalía General del Estado, y habla de que era el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz. Al escuchar esas conversaciones de la fontanera el juez García-Castellón defiende al poder judicial y afirma que él conoce a buen número de fiscales y a jueces y considera "prácticamente imposible que a un juez o a un fiscal se le pueda torcer la voluntad de esa forma". Y añade que no son palabras vanas porque bajo su opinión "es muy difícil, muy complicado. Los jueces profesionales son profesionales, y esa es mi crítica al jurado, no son jueces profesionales y se rigen por la emoción".

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