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TU CARA ME SUENA
El jurado de Tu cara me suena destaca el legado de la edición: “Aquí se impulsa a los artistas a crecer”
Los miembros del jurado hacen balance tras el final de la temporada y ponen en valor el nivel de los concursantes, el esfuerzo realizado y la capacidad del formato para potenciar el talento artístico.
Tras la final de la decimotercera edición, el jurado repasa su experiencia y coincide en destacar la evolución de los participantes, subrayando el compromiso y el trabajo demostrado durante toda la temporada.
Además, los cuatro jueces reivindican que Tu cara me suena es un formato que ayuda a desarrollar el talento y deja actuaciones y momentos que permanecerán en el recuerdo de todos.
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