Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

"Este programa fomenta el talento": el jurado hace balance de Tu cara me suena 13

TU CARA ME SUENA

El jurado de Tu cara me suena destaca el legado de la edición: “Aquí se impulsa a los artistas a crecer”

Los miembros del jurado hacen balance tras el final de la temporada y ponen en valor el nivel de los concursantes, el esfuerzo realizado y la capacidad del formato para potenciar el talento artístico.

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Tras la final de la decimotercera edición, el jurado repasa su experiencia y coincide en destacar la evolución de los participantes, subrayando el compromiso y el trabajo demostrado durante toda la temporada.

Además, los cuatro jueces reivindican que Tu cara me suena es un formato que ayuda a desarrollar el talento y deja actuaciones y momentos que permanecerán en el recuerdo de todos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos