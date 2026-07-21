El jurado de Tu cara me suena destaca el legado de la edición: “Aquí se impulsa a los artistas a crecer”

Tras la final de la decimotercera edición, el jurado repasa su experiencia y coincide en destacar la evolución de los participantes, subrayando el compromiso y el trabajo demostrado durante toda la temporada.

Además, los cuatro jueces reivindican que Tu cara me suena es un formato que ayuda a desarrollar el talento y deja actuaciones y momentos que permanecerán en el recuerdo de todos.

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