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PASAPALABRA
Javier supera un divertido lapsus en AlaZ y firma una victoria ante David con 22 aciertos
Un error que provocó las risas del concursante no impidió que Javier se llevara el duelo frente a David en AlaZ, donde terminó imponiéndose con una marca imposible de igualar.
Javier protagonizó uno de los momentos más divertidos de AlaZ al fallar la respuesta "Otelo" y bromear: "Si la he cantado y todo". Pese al lapsus, completó una gran prueba con 22 aciertos.
David llegó a las 19 letras en verde, pero no pudo alcanzar el ritmo de su rival. Javier mantuvo su ventaja hasta el final y cerró un duelo muy igualado con una victoria decisiva.
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