Javier supera un divertido lapsus en AlaZ y firma una victoria ante David con 22 aciertos

Javier protagonizó uno de los momentos más divertidos de AlaZ al fallar la respuesta "Otelo" y bromear: "Si la he cantado y todo". Pese al lapsus, completó una gran prueba con 22 aciertos.

David llegó a las 19 letras en verde, pero no pudo alcanzar el ritmo de su rival. Javier mantuvo su ventaja hasta el final y cerró un duelo muy igualado con una victoria decisiva.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas