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“Si la he cantado y todo”: Javier se ríe de su propio error y acaba ganando a David en AlaZ

“Si la he cantado y todo”: Javier se ríe de su propio error y acaba ganando a David en AlaZ

PASAPALABRA

Javier supera un divertido lapsus en AlaZ y firma una victoria ante David con 22 aciertos

Un error que provocó las risas del concursante no impidió que Javier se llevara el duelo frente a David en AlaZ, donde terminó imponiéndose con una marca imposible de igualar.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier protagonizó uno de los momentos más divertidos de AlaZ al fallar la respuesta "Otelo" y bromear: "Si la he cantado y todo". Pese al lapsus, completó una gran prueba con 22 aciertos.

David llegó a las 19 letras en verde, pero no pudo alcanzar el ritmo de su rival. Javier mantuvo su ventaja hasta el final y cerró un duelo muy igualado con una victoria decisiva.

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