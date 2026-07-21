El 'like' de Cristiano Ronaldo a las críticas a la FIFA de Pilar Losantos: "Se vende al poder y al dinero"

Es el contenido más visto de las redes sociales de Antena 3 en lo que llevamos de verano. La periodista Pilar Rodríguez Losantos se desahogaba contra el mal perder de Argentina y principalmente cargaba contra la FIFA. La presidenta de 'OkDiario' no es que cuestionara la integridad o la honestidad del organismo internacional que preside Gigi Infantino, sino que definía directamente a la FIFA como "organismo más corrupto del planeta". El futbolista Cristiano Ronaldo mostraba su 'solidaridad' con esas palabras dejando un 'like' en el vídeo de Espejo Público.

Carmen Morodo no dudaba en posicionarse "absolutamente" de lado de su compañera y lo hacía recordando el polémico caso de corrupción conocido como 'Fifagate', entre otros argumentos como las cuestionables elecciones de Rusia o Catar como sedes mundialistas de 2018 y 2022, con la sombra del pago de sobornos a cambio de votos sobre ellas.

Además afirmaba que no es necesario recurrir a la hemeroteca: "Lo hemos visto durante este mundial. Hemos presenciado los movimientos, las decisiones arbitrales, el movimiento de Trump... No hay ninguna duda".

La también periodista Rocío Martínez mencionaba la aún sorprendente decisión de retirar la sanción de un partido a un jugador de EEUU expulsado: "Aquello fue una cosa escandalosa".

La enviada especial al Mundial que ha terminado convirtiéndose en la segunda estrella del escudo de la Selección Española Masculina de Fútbol explicaba el episodio en el que Donald Trump reconocía haber "levantado el teléfono" para 'hacer reflexionar' a la FIFA con la expulsión de Folarin Balogun, que debía haber cumplido sanción frente a Bégica, pero fue indultado temporalmente por la organización.

También denunciaba públicamente el "afán recaudatorio" de la FIFA, a la que acusa de utilizar el motivo económico como máximo mandamiento de sus decisiones: "No puede ser que la única entrada a la que tú puedes acceder sea de 4.000 euros porque esto deja fuera prácticamente a todos los aficionados del Mundo".

"Se vende al poder y al dinero. ¡Claro! 'Welcome'...", sentenciaba la activista sindical Afra Blanco.

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