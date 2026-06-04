La exclusiva de Cruz Sánchez de Lara sobre la 'fontanera' del PSOE en Espejo Público: "He encontrado el nexo"

Una de las novedades en el caso de las cloacas de Ferraz que más alcance han tenido esta semana han sido las informaciones a cerca de las presuntas influencias de la trama en las investigaciones de la Guardia Civil, para que los agentes 'se pusieran de lado' cuando existieran implicaciones políticas.

Leire Díaz y Mercedes González se habrían reunido hasta en tres ocasiones como mínimo, según el sumario del caso, máxima responsable del Instituto Armado, con el principal objetivo de obstaculizar el avance de las investigaciones en que aparecieran integrantes del PSOE o del Gobierno.

Una enredada telaraña que alcanza a Pedro Sánchez

La periodista Cruz Sánchez de Lara ha leído detenidamente los cientos de páginas del sumario, los autos e informes policiales de la UCO, hasta que ha encontrado una información que puede ser de la máxima relevancia.

"He encontrado el nexo de Leire Díaz con la directora general de la Guardia Civil, con Juanma Serrano. Es la Federación Española de Municipios y provincias", aseveraba Cruz, que destaca que la llamada 'fontanera del PSOE' fue colocada a principios de 2012 en la directiva de este organismo a raíz de su concejalía en el Ayuntamiento de Vega de Pas. Mercedes González trabajó como directora de Comunicación en la FEMP, hasta 2006, pero allí habría conocido a Isaura Leal, que la sucedió en dicho cargo posteriormente, y es la esposa de Juanma Serrano, director ejecutivo de Correos: "Que también aparece en el auto como imputado, y que estuvo en la FEMP (…) desde 2005 a 2014".

La conclusión que sacaba Cruz: "Todos son 'ex FEMP' y todos tienen una vinculación". Allí se habrían empezado a tejer los hilos de la trama de influencias que les unió en distintos organismos públicos a lo largo de los años.

Por último destaca el papel de Isaura Leal, que no aparecería en los sumarios, pero a parte de ser la esposa de Juanma Serrano, fue designada como presidenta de la Comisión Gestora que se hizo cargo del PSOE de Madrid tras la salida de Juan Lobato en 2024, y "tiene una relación de confianza durante mucho tiempo con el presidente del Gobierno". Con el añadido de que Serrano también fue el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando fue elegido secretario general.

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