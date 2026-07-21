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¿Cómo reaccionarían ante estas situaciones? ¡Los talents de La Voz Kids responden con emojis!

¿Cómo reaccionarían ante estas situaciones? ¡Los talents de La Voz Kids responden con emojis!

LA VOZ KIDS

Los talents de La Voz Kids se sinceran con emojis

Los jóvenes artistas participan en un divertido reto en el que responden solo con emojis a distintas situaciones de La Voz Kids, dejando ver su lado más espontáneo y sus emociones.

Celia Gil
Celia Gil
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Entre risas y mucha naturalidad, los talents eligen distintos emojis para reaccionar a momentos que podrían vivir durante su paso por La Voz Kids, en un juego que pone a prueba su creatividad.

El reto muestra la personalidad de los concursantes y regala escenas divertidas mientras comparten, de una forma diferente, cómo afrontarían algunas de las situaciones más destacadas del programa.

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