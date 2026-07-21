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LA VOZ KIDS
Los talents de La Voz Kids se sinceran con emojis
Los jóvenes artistas participan en un divertido reto en el que responden solo con emojis a distintas situaciones de La Voz Kids, dejando ver su lado más espontáneo y sus emociones.
Entre risas y mucha naturalidad, los talents eligen distintos emojis para reaccionar a momentos que podrían vivir durante su paso por La Voz Kids, en un juego que pone a prueba su creatividad.
El reto muestra la personalidad de los concursantes y regala escenas divertidas mientras comparten, de una forma diferente, cómo afrontarían algunas de las situaciones más destacadas del programa.
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