Incidentes violentos e intento de derribo de una pantalla gigante del PP en Bilbao para ver la Final del Mundial

La alegría y la euforia son los sentimientos predominantes en toda España. Los nervios de antes del partido y durante los 120 minutos que duró la final de la Copa del Mundo de Fútbol dieron paso a multitudinarias y largas celebraciones.

Sin embargo también ha habido incidentes aislados. Sucesos similares los que se vivieron en Bilbao y Vitoria durante la previa de la Final de la Copa del Mundo.

En Pamplona el consistorio no quiso colocar una pantalla gigante hasta la final, creyó que negar la final a sus vecinos ya era excesivo. Sin embargo el Ayuntamiento de la capital bilbaína no cambió de parecer. El Partido Popular tomó la decisión de instalar una para que quienes lo desearan pudieran disfrutar del partido igual que en otros muchos lugares de España.

Un grupo numeroso de manifestantes con banderas y camisetas del País Vasco, y soflamas independentistas se dirigieron al en el parque de Doña Casilda de Bilbao, lugar donde los aficionados presenciarían la consecución de la segunda estrella, segunda Copa del Mundo para la Selección Española de Fútbol masculina.

La organización juvenil independentista Sortu rechazaban la colocación de la pantalla para ver a la Selección Española, protestaban y reclamaban la oficialidad de la selección vasca. Algunos manifestantes protagonizaron altercados violentos con algunos de los presentes y con la Ertzaintza, que identificó a 20 personas y hay una investigada.

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