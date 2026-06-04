El Gobierno reconoce encuentros de "carácter personal" entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil

Hasta en tres ocasiones se reunieron la presunta fontaneral del PSOE, Leire Díez, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con el fin de que esta "iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes de la UCO. Además el pasado jueves ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska negó que la máxima responsable del instituto armado hubiera "tenido ninguna reunión con Leire Díez en términos de ningún tipo".

Una semana después, y tras la publicación del sumario, el Gobierno contradice al ministro y ha afirmado que la presunta fontanera contactó con Mercedes González. Aunque matizan en que se trataba de encuentros de "carácter personal", de los que desconoce el contenido, porque se conocían de años antes.

Así lo refleja en el sumario las reuniones entre ambas. Desde el Gobierno respaldan el papel de la directora del instituto armado asegurando que "nunca" se ha abierto una información reservada a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a petición de Díez.

Marlaska lo negó

Por su parte, Marlaska definió a Mercedes como "una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil, al trabajo de la Guardia Civil, y vinculada única y exclusivamente a dotar a la Guardia Civil de los medios necesarios y precisos para que haga su trabajo con la tranquilidad necesaria y en los términos de neutralidad".

Una semana después de sus declaraciones en un acto de Granda, el ministro del Interior ha vuelto a defender a la directora desde Luxemburgo, apuntando que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de figuras de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y defendió su "plena honestidad".

No obstante, manifestó que en el caso de haber conocido alguna intromisión "no las hubiera tolerado": "Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

Contacto en Correos

Incluso la propia Díez rechazó el pasado 17 de noviembre de 2025 en sede judicial haber hablado con González, asegurando que "la única relación que he tenido con la directora de la Guardia Civil ha sido en mi etapa de Correo".

Manifiestó que el motivo de esa relación fue en un "contexto de una huelga de transporte que hubo que fue muy grande y como afectaba al servicio postal universal, pues hubo que coordinar la llegada y la salida de camiones para ello". Y concluyó en que no tiene "el contacto directo con esta mujer", y desconoce si Mercedes González "tiene el mío".

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