¿Qué espera el PNV tras las elecciones generales? "No contemplamos un Gobierno PP-Vox, pero repetir el esquema actual tampoco"

El PNV ha sido esencial para la permanencia de Sánchez en Gobierno. Y ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el presidente del partido, Aitor Esteban, ha defendido en Espejo Público su papel durante esta legislatura: "No hemos tenido ninguna responsabilidad de gobierno y hemos tratado de dar estabilidad". El presidente del PNV ha confesado que "no ha sido fácil esta legislatura, ha habido semanas de muchísima tensión".

"Nosotros no podemos entrar en una mayoría sostenida por Vox"

Con la mayoría de las encuestas apuntando a que el bloque de la derecha, PP y Vox, conseguirán la llave de la Moncloa, Esteban ha relevado que "nosotros no podemos entrar en una mayoría sostenida por Vox". Eso sí, también avisa que "así como que le digo que PP-Vox no lo contemplamos, también le digo que para repetir una legislatura con el mismo esquema actual tampoco lo veo".

La reacción de PNV ante las encuestas

Durante la entrevista, Susanna Griso le ha comentado a Aitor Esteban que hay encuestas que sitúan a Bildu por delante del PNV en Euskadi. Según algunos sondeos podrían conseguir hasta 7 escaños, frente a los 4 del PNV. Es decir, que si se cumplen los pronósticos, el PNV pasarían al grupo mixto. Pero Esteban no cree en estas encuestas: "Les aseguro que estoy convencido de que vamos a tener grupo parlamentario".

"Les aseguro que estoy convencido de que vamos a tener grupo parlamentario"

El presidente del PNV se apoya en otras encuestas que "dicen que el 43% de las personas que manifestaron ejercer el derecho al voto, todavía no habían decidido qué votar". Para el presidente del PNV "son elecciones complicadas porque están muy polarizadas" y asegura que "lo importante es quién va a representar los intereses de Euskadi y quiénes van a luchar por ello durante los próximos 4 años". El presidente del PNV afirma que "nosotros somos una roca, tenemos una base firme y la ciudadanía vasca sabe lo que nos jugamos, una buena defensa de los intereses vascos, esté quién este en el gobierno".

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